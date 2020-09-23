聯合國75年｜維權律師高智晟女兒發言 籲人權理事會向中國施壓

內地維權律師高智晟曾上書中共領導人要求改變對法輪功的非法處理手段，屢遭打壓，其妻子耿和與2名子女被迫離開中國到美國生活。高智晟的女兒耿格近日受邀在聯合國發言，講述其父親遭到強迫失蹤的情況。

耿格周一（21日）在第45屆聯合國人權理事會上發言。她說：「我的父親高智晟是一名為維權人士丶宗教少數群體辯護，並記錄中國人權侵害狀況的人權律師，他因此多次被中國政府拘押和虐待。」

她提到，父親2017年8月再度失蹤，中國當局至今未向家屬告知其下落，不知道他是否還活着。留在中國生活的親屬也受到一定壓力，無法離開居住地或拿到護照。耿格除了闡述高智晟持續3年的「強迫失蹤」外，還支援其他遭遇中國官方任意拘押丶失蹤的受害者，「我呼籲聯合國人權理事會要求中國釋放被強迫失蹤的人權宣導者和律師。我永遠不會忘記我父親是他們中的一員」。

高智晟自1996年起開始參與弱勢群體維權，2005年因3次發表公開信予時任國家領導人胡錦濤、溫家寶要求當局停止打壓自由信仰者，卻不斷受迫害。2006年12月當局以「煽動顛覆國家政權罪」，將高智晟判監3年，緩刑5年，剝奪政治權利1年。此後一年，高及家人被軟禁，高受各種酷刑虐待羞辱等消息不時傳出。高的家人，包括女兒均被國家安全局人員押送上學。

2009年，自從高智晟的文章「黑夜、黑頭套、黑幫綁架」被傳媒公開以後，他慘遭中共有關部門虐待的傳聞終被證實。

旅美法律學者滕彪向自由亞洲電台表示，2003年開始，包括他在內的一批律師推動的維權運動，被中國政府視為對中國政治體制的挑戰，繼而引發當局一系列的「報復」行動。 習近平上台之後，打壓更變本加厲，「在他看來，維權律師就像是一個政治敵對勢力」。

台灣《蘋果新聞網》／自由亞洲電台

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