光大實業被查丨康美實業、宜華集團亦涉造假

光大實業董事長朱慧民被指涉嫌嚴重違紀被查，事件令人重新關注「潮汕系」民企造假風波。

財新網報道指，朱慧民在光大銀行任行長時，現為浙商銀行深圳分行行長的鄒建旭，當時是朱的左右手，在深圳耕耘多年的他主要負責的客戶，包括海王集團、宜華集團、康美藥業等 「潮汕系」民企，這些民企後來均成為浙商銀行的「戰略級」客戶，甚至成為浙商產融控股有限公司的股東。

財新網調查指，浙商產融跟浙商銀行從人事到客戶業務，都有千絲萬縷的關係，堪比銀行的「影子平台」，此外，康美實業、宜華集團均涉造假被查，或被國際評級機構連續下調評級。

康美實業為康美藥業股份有限公司的控股股東，去年被證監會證實財務報告造假；宜華集團旗下上市公司宜華生活和宜華健康今年四月亦被證監會立案調查財務報告造假。

財新網報道指出，鄒建旭因為另一宗案，曾於2018年協助調查，2019年中被降級，調回浙商銀行資本市場部任副總，主要負責處置風險。

財新網

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