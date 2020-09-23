指摘央視姓黨「大炮」早惹禍

【本報訊】任志強被稱為「任大炮」，因為他十分敢言，2014年已宣佈退休的他，依然屢次批評中共，除了今次因為批評習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」而肇禍，他在四年前也因為炮轟央視的「央視姓黨」言論，被中共懲處留黨察看一年。

官二代勇於評時政

任志強是官二代，父親任泉生曾任中國商務部副部長。任志強在90年代開始於華遠集團擔任不同要職，直到他在2014年正式宣佈退休後，敢言作風更為人熟悉。在今年三月，任志強撰文，批評習近平在武漢肺炎疫情依然嚴峻的二月下旬召開抗疫大會吹捧自己，諷刺習近平「那裏站着的不是一位皇帝在展示自己的『新衣』，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑。」這亦成為他被開除黨籍及被認為是被控告重罪的真實原因。

事實上，在2016年，任志強批評央視對中共諂媚而遭懲處。當年習近平前往人民日報社、新華社、央視等官媒進行調研，央視打出「央視姓黨，絕對忠誠，請您檢閱」標語歡迎，任志強之後在微博批評央視，「徹底的分為對立的兩個陣營了？當所有的媒體有了姓，並且不代表人民的利益時，人民就被拋棄到被遺忘的角落了﹗」這事也令他被中共懲處，指他因在網上或其他公開場合公開發表違背四項基本原則，違背黨的路線方針政策等方面的錯誤言論，嚴重違反黨的政治紀律，留黨察看一年處分。