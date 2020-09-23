許章潤籲法學者勿「助紂為虐」

北京清華大學法學院前教授許章潤近日發出「致疑刑法學家」公開信，聲援被指非法經營而遭拘留的出版人耿瀟男與其丈夫，直指耿被捕是典型的以言入罪。他在文中稱中國把非法經營罪引入出版行業，是牛頭不答馬嘴，呼籲中國的法學者不要再「助紂為虐」。

「口袋罪」借屍還魂

許章潤在該文指，耿瀟男被捕就是為了要殺一儆百，是典型的因言獲罪，「藉經濟而窒政治，以刑罰求箝口，令萬民順服再順服」。他稱自己身為法學家，縱使教職被禠奪，但他也望能以文章為耿瀟男辯護，「惟願正義如滔滔江河流暢大地」。許強調，法律不能成為執法者用來箝制言論的工具，否則將人人自危。

許章潤表示，政府壟斷出版資源，嚴控出版社，在整個出版流程中實行「人類史上最嚴苛的書報檢查制度」，小型私營出版舉步維艱，逼得他們不得不為生存而遊走於法律的邊緣。一旦從業者言論得罪有關單位，便可以隨時以此論罪。公開信又稱，中國存在許多羅織入罪的情形，以往造成無數冤案的「投機倒把」與「流氓罪」是為「口袋罪」，「只要想治你，就把你裝進去」。雖然這兩罪已被廢止，但現在卻換成「尋釁滋事罪」、「煽動顛覆國家政權罪」及「非法經營罪」，而把非法經營罪引伸至出版業，更是「牛頭不答馬嘴」。

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