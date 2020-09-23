武漢肺炎｜死者家屬狀告政府第5人 24歲女兒染疫亡 母親：我恨不能替她受苦

武漢肺炎死者的家屬狀告政府隱瞞疫情，雖然先後有4人入稟起訴武漢政府最終收到法院通知「不予立案」，還把文件退回訴訟人。今日，《蘋果》記者了解到第五名受害者家屬已寄出起訴狀到武漢市中級人民法院，控訴湖北省人民政府、省市衞健委隱瞞疫情，要求登報道歉並賠償200萬元人民幣 （約228萬港元）。

受害者家屬楊敏今早寄出起訴書，將武漢市人民政府、湖北省人民政府、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院同列為被告。楊敏指，1月19日武漢百步亭還舉行4萬人參加的家宴，自己女兒在疫情高峯期感染武肺後死亡。她說：「我女兒在1月16日去醫院做手術，那時候根本不知道有人傳人的疫情，所以，我和女兒都沒有任何防疫措施。」

楊敏於今年4月在微博貼文講述經過，指24歲的女兒於1月16日在協和醫院就醫時被感染，19日晚開始發燒，連續高燒不退，但醫生還不敢斷診是武漢肺炎，病情一天比一天加重，一直到1月25日轉往金銀潭醫院。「由於瞞報導致倉卒應對，醫護力量嚴重不足，此時女兒已經卧床不起，連喝口水都十分困難，排泄物更是得不到清理，完全是睡在污穢物之中。」

作為母親的她，看到女兒開始咳血，病情急轉直下，1月28日冒着生命危險進入深切治療病房照顧女兒，「我看她張大嘴巴用力去呼吸，就像把魚從水裏撈出來無法呼吸時張大嘴一樣，我的心如刀割，我恨自己不能替女兒受苦啊！」她自己也感染武漢肺炎高燒不退，直至2月6日，女兒也永遠離開了。

「當我知道女兒去世後，猶如五雷轟頂，我的掌上明珠就這樣帶着遺憾，帶着冤屈離開了這個世界，她才24歲啊！」楊敏控訴，那些始作俑者在疫情初期欺上瞞下，不作為、亂作為的市政府官員，竟然沒有一人被追究，受害者的家屬不但沒有得到一個公正的說法，反而被告知要在社區陪同下，單獨地、點點地私下處理後事。她寫道：「沒有一個公正的說法，死了的人不會同意，活着的人更不會答應！」

《蘋果》記者

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