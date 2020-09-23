共機擾台丨台軍燃料採購經費增2.7億 戰機應急起飛陷消耗戰

共軍不斷擾台，台灣空軍多番緊急起飛，每次至少耗費百萬新台幣（下同，約27萬港元）燃料費。台灣智庫高等政策研究協會秘書長楊念祖指，長期頻繁應急起飛，台軍或會被消耗軍費拖垮。

大陸軍機、軍艦自2016年底往來台外圍海空域次數增加，台軍後勤成本一直攀升：台軍2017年的後勤及通資業務費為659多億（約175億港元），隨後動用5.9多億（1.6億港元）預備金支應缺額；2018年為684億（約182億）；2019年和2020年則分別為742億（約197億港元）及739億（約196億港元）；2021年的後勤及通資業務費預計增長至770億（約204億港元），其中光是燃料採購的就增長10億（約2.7億港元）。

有分析指，解放軍目前可說是「隨時隨地」擾台，手段也很隨意，今天來的是軍機，明天來的可能是軍艦、潛艇、海警船；台灣空軍服役多時的經國號也許經不起每天起降兩次、台灣的軍事預算也有可能吃不消。

另外，戰機每次升空消耗百萬燃料費，建議未來面對大陸軍機，先用飛彈雷達鎖定，發現來者不善，戰機才升空驅離，否則一旦進入消耗戰模式，台軍恐怕支撐不久。

碩鳴灼見微信公眾號

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！