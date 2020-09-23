兩岸角力｜解放軍東部戰區批鬥大會 士兵手機洩密遭「公審」退役

台海局勢緊張，解放軍戰機頻頻進行軍演擾台。近日，解放軍東部戰區突然傳出士兵「洩密」事件，指一名上等兵因違規使用手機，洩露軍人身份、談論軍事秘密、發送照片，而遭公開除役處分。

《環球時報》報道，東部戰區陸軍海防某旅本月公開「警示教育大會」現場，猶如批鬥大會般要「洩密」士兵作出深刻懺悔。

一名陳姓上等兵被指透過網絡私自購買一部二手手機，並使用未經審批的「機外機」多次在微信、QQ等社交媒體，向家人和朋友討論軍事機密並發放與軍中有關的照片。調查還指出，該名陳姓士兵還在手機遊戲平台暴露軍人身份，造成洩密問題。

這名陳姓士兵被當成公開示警案例，東部戰區特別安排他在眾目睽睽下，被移除軍徽，提前除役。並將他低頭懊悔，簽下悔過書的畫面拍成影片，當作教育片公開播放，警示官兵「管好手機、不闖紅燈、不越紅線」。

內地通報稱，依據《解放軍紀律條令》，經過該旅黨委常委會研究決定，給予陳XX降銜處分，提前退役；陳男在全旅軍人大會上作出深刻檢查，給予其所在連隊軍政主官行政警告處分，所在班班長調離崗位，並留用察看3個月。

官兵還「第一時間」就事件展開討論，指導員張鵬說：「洩密行為對部隊和個人帶來的危害非常大，心存僥倖必帶來不幸，作為主官要強化責任意識，集中精力把連隊各項工作抓好，絕不能有一絲懈怠和放鬆。一名同期的上等兵石湧泉感慨道：「作為同年兵， 陳XX的教訓讓我感觸最深的是，常懷敬畏之心， 牢記手機不涉密，上網不涉軍！」

消息傳出後，有內地網民認為：「要打了，感覺是在大戰前敲打部隊！」「東部戰區！這個時間點……」「關鍵是東部戰區太敏感。尤其最近。」

還有網民「處理夠輕」，稱：「正常情況下都是直接移送軍事法庭，新聞根本就不會播出來！」「東部戰區現在多敏感不用解釋吧，不管有意還是無意洩密確實需要用來當典型警示一下！」

《環球時報》

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