歧視LGBT｜江蘇師範教材指同性戀「變態」「短命」 校方：內容不妥已回收

歧視行為本身已是不對，何況是訓練人師的教材！江蘇一間師範學院新學年給學生發的《衞生健康教育手冊》（下稱《手冊》），出現多處明顯歧視同性戀者的描述，公然指同性戀是「變態」、「短命」、「造成社會不穩定」等，引起外界批評，校方周二（22日）承認內容確有不妥，已開始回收《手冊》。

江蘇省淮安市的淮陰師範學院，日前有學生揭發校方新下發的《手冊》，關於同性戀部份的內容有明顯歧視的描述，例如「同性戀違背自然法則，在性格上有缺陷，情緒特別不穩定」、「同性戀會教唆引誘正常人，給正常人造成不安全感」、「同性戀壽命比正常人要短，由於同性戀是一種變態行為，其心理意識與生命體特徵相悖」及「同性戀吸毒的可能性較大」等內容。

事件爆光後，引發不少網民批評，認為訓練未來教師的師範院校，不應鼓吹歧視的信息：「你可以不支持，但不能惡語詆毀！」「個人的事情，沒必要讚美，也沒必要詆毀。」「這個還高校，都哪個年代了，還思想這麼奇特！」

中國性學會青少年性健康教育專業委員會副秘書長楊湃接受內地媒體訪問時指出，《手冊》存在很多謬誤，同性戀並不違背自然法則，相反，在兩千多種動物中都有觀察到同性行為，同性戀本身就是自然法則的一部份。

性別與教育研究學者崔樂認為，類似的「恐同」教材或手冊會對師生帶來多重的負面影響，可能會誤導異性戀的學生對同性戀的認知，繼而產生偏見、歧視甚至欺凌。

江蘇省淮安市淮陰師範學院後勤管理處周三（23日）表示，校方周二已核查《手冊》確認部份涉及同性戀的內容有不妥之處，同日已開始回收：「會組織衞生人員重新審定內容……不妥當的地方會刪掉。」

內地最大同志交友平台「Blued」2015年發佈的白皮書顯示，內地有約7,000萬名同性戀者，佔人口總數約5%。官方在1997年，廢除了模糊地將同性性行為入罪的流氓罪。至2001年，將同性戀去病化，但至今未將同性婚姻合法化。

澎湃新聞

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