光大集團董事長朱慧民 涉嚴重違紀違法被查

中央紀委國家監委網站公佈，國企中國光大實業（集團）有限責任公司黨委書記、董事長、總經理兼中國光大集團股份公司生態環保事業部總經理朱慧民，涉嫌嚴重違紀違法，被中紀委駐光大集團紀檢監察組紀律審查，被黑龍江省監察委員會監察調查。

朱慧民今年54歲，河南扶溝人，在光大銀行鄭州分行工作五年後，被派到福建省福州、廣東省深圳分行任黨委書記及行長；2014年11月起任中國光大實業（集團）有限責任公司黨委書記，及後兼任董事長、總經理、生態環保事業部總經理。

根據光大集團官網，朱上一次出席公開活動，已是2019年四月，他當時參加第一黨支部組織生活會議；2019年七月的年中工作會議已不見他的蹤影。

「紅色資本家」王光英1983年五月在香港創辦光大集團，由中央注資20億人民幣，改革開放初期以外貿和實業投資為主，後來轉型成為以銀行、信託、證券等金融業為主導金融控股集團，分別於北京及香港設總部。

朱鎔基嫡系愛將朱小華也曾任光大集團董事長，他及後成為江朱權鬥炮灰，1999年返回北京後被中紀委帶走，2002年被以受賄罪入判監15年，至2015年出獄。

《新京報》

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