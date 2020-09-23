番禺校園血案｜兇徒曾做廣州記者 維權10年遭政府重點監控

廣州番禺鍾村錦繡幼兒園門口前日發生斬人案，2名學生被斬死，王姓兇徒被制服時自殘傷重不治。這宗校園血案的兇徒身份曝光，知情者稱，兇徒名叫王海波，曾於廣州日報集團旗下的《信息時報》，以及《新快報》任職記者，但因勞資糾紛長期上訪，遭政府重點監控，曾多次被變相關押。

據知情人士吳先生透露，警方通報的王姓疑犯，名叫叫王海波，今年47歲，畢業於國內排名前十的重點大學，畢業後進入廣州日報集團旗下的《信息時報》當記者，但幾年後，他因遭到《信息時報》一些負責人的打壓而離職，跳糟到《新快報》，其間一直為《信息時報》的勞資糾紛維權。

大約12年前王海波又從《新快報》離職，之後生活就陷入困境，加上維權，王給自己帶來了更大的麻煩和越來越嚴厲的打壓，並導致妻離子散。吳先生指，王海波的舊同事對於他向無辜學童下毒手異常震驚，並譴責這種行為。

吳先生表示，王海波性格比較內向，很多人覺得這樣是死有餘辜，但外界不會考慮一個人被迫害10多年，正常的都被搞瘋掉。「他後面確實就不太正常了，有一次，相關部門就把他關在酒店裏，他還在裏面放火呢。」

吳先生又指，王海波離開《新快報》的時候是35歲，「如果記者你沒有混上去，基本上很難呆得下去的了。就像這種，平時也不會有幾個錢，10多年是沒有固定職業的。說他家庭狀況其實很差的，就他老婆是走掉了的，就剩他一個人帶着小孩呀。當時年輕的時候，很有情懷很有理想，結果其實很多記者都是晚境很淒涼的。」

《信息時報》以不知情為由，拒絕透露任何訊息。廣東省委宣傳部和鍾村街道道則直拒絕接受訪問。

廣州前記者劉水接受自由亞洲電台訪問時透露，現在傳媒淪為蹩腳的宣傳機器，在輿論管控和功利主義的雙重擠壓下，國內記者們前景黯淡已是不爭的事實。他說：「有哪一家媒體現在做得比較出色嘛？沒了。就是在職業前景上他們看不到那種新聞理想吧，或者是職業前景。在現在這個社會，完全是一種功利主義嘛。就他，哎呀，這種事真的非常少見了。」

自由亞洲電台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！