習近平稱帝夢碎！ 聯合國官網稱「殿下」降格為王儲

中國國家主席習近平的皇帝夢，竟被聯合國擊碎！話說聯合國昨日舉行大會，由於武漢肺炎疫情關係，大會特別安排播放多國領袖預先錄製的講話。不過，在聯合國官網的會議日程和議程上，大會對習近平的稱呼，竟然是「殿下」（His Highness），而不是一般共和國元首的「先生閣下」（His Excellency），將他身份變成「太子」。暫時，未知這個「錯誤」屬於聯合國秘書處人員手民之誤，還是有人存心公開揶揄「習帝」。事件引起網民熱議，至今晚8時半許，聯合國官網已糾正有關錯誤，改稱習近平為「先生閣下」。

聯合國官網的這份會議日程和議程，編列昨日發言的先後次序名單，主要有三種稱呼，仍保留王室制度或實行君主制國家元首的國王、王儲，被稱為「陛下」（His Majesty）或「殿下」（His Highness），以及一般國家元首包括總統、總理等，都會被稱為「先生閣下」（His Excellency）。然而，在名單上，排第六發言的習近平，竟然與排第12位發言的卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani），同被稱呼為「殿下」。

至於其他非實行君主制的國家元首或領袖，包括美國總統特朗普（Donald J. Trump）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）等，均被稱呼為「先生閣下」。

最讓人感到離奇的是，這份會議日程的阿拉伯文、英文、中文、法文、俄文以及西班牙文等語言的版本，對習近平的稱呼，全部都是「殿下」（Ｈis Highness、Son Altesse、Его Высочество、Su Alteza el）。

有香港網民發現這個重大「機密」後，在連登上公開，隨即引來熱烈討論。有網民推斷，應是最原先的文件出錯後未有被發現，結果導致所有語言版本對習近平的稱呼都出錯。不過，也有網民表示：「冇錯呀，行緊帝制仲唔係殿下？」更有人揶揄：「人大開會前要大叫萬歲萬歲萬萬歲！」

也有心水清的網民指出，殿下是古時對王后、王太子、公主、諸王的敬稱，而對王帝的敬稱則為「陛下」。聯合國稱習近平為「殿下」，其實已「降咗一級，唔係王帝」，這又算不算有「欺君犯上」之嫌呢？！

《蘋果》記者

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