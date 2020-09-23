習總下令成立｜陳馮富珍加入北京清華 任公共衞生與健康學院院長

香港衞生署前署長、世衞前總幹事陳馮富珍，又獲新職務，北京清華大學日前宣佈，聘請陳馮富珍出任由中共總書記習近平下令設立的清華大學萬科公共衞生與健康學院院長。

內地媒體報道，現年73歲的陳馮富珍上周四（17日）晚，從北京清華大學黨委書記陳旭手上接過聘書。陳旭稱：「非常榮幸地歡迎陳馮富珍成為清華大家庭的一員」，並表示陳馮富珍在公共衞生方面擁有豐富的閱歷及國際視野，相信她會負責且高效地履行院長職責，及帶領團隊開展工作。

陳馮富珍在致辭時分享她與清華的淵源，並表示學校高效踏實的工作風氣，給她留下了深刻印象，她亦會激發努力，將萬科公共衞生與健康學院辦成「世界一流的公共衞生與健康學院」。

習近平今年3月2日考察北京清華大學時，要求加強疫情防控和公共衞生科研，清華大學黨委經兩次常委會會議後，決定成立公共衛生與健康學院，並聘請陳馮富珍為學院院長。內地的萬科集團向這新成立的學院，捐贈2億股非上市股票，價值約53億元人民幣（約60億港元）。這學院的會集中在預防醫學、大健康、健康大數據、公共健康政策與管理四個方向進行研究。

中國生物技術網

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