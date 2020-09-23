兩岸角力｜中共發動文攻硬銷「九二共識」 國民黨:非當年原文

中共近日不斷對台施壓，加速台海局勢緊張，在解放軍接連派軍機擾台「武嚇」後，中共涉台系統今日開始進行「文攻」，國台辦及旗下的海峽兩岸關係研究中心透過媒體及社交媒體，連續7日刊發「九二共識答問」。北京學者分析，中共做法是避免台灣單方面自行解讀。

中共透過國台辦及旗下的海峽兩岸關係研究中心，在《環球時報》旗下的環球網、字節跳動旗下網媒「今日頭條」及新浪微博，分7日刊登與「九二共識」有關的內容，就是「九二共識問答」，內容分兩大部份，分別是兩岸達成「九二共識」的經過，及「九二共識」的意涵。

根據這一問答，中共涉台部門宣稱的「九二共識」，是雙方各自以口頭方式表述：「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。達成共識的方式是各自口頭表述，記載於兩岸兩會（台灣海基會、大陸海協會）函電往來中，要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

這一問答提到，對於「一個中國」的政治意涵，當時大陸海基會表示認知各有不同，台灣海協會則表示在事務性商談中不會提及，做「求同存異」的處理。

對此，一直宣稱要維護「九二共識」的國民黨表示，涉台部門解釋的要義，不是兩岸在1992年達成諒解時的原文。國民黨指出，前總統馬英九時代的「九二共識」與李登輝時代的「一中各表」，都與中共的「一國兩制」毫無關連，國民黨始終認同與支持「中華民國」，若大陸不能正視「中華民國」及其憲法體制，並還原當時兩岸協商的歷史過程，求同存異、相互尊重，「九二共識」作為兩岸溝通橋梁的功用，勢必受到明顯的影響。

中央社/ 台灣《蘋果新聞網》

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