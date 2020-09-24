習權統治｜蔡霞爆中共領導曾與達賴對話 習上台後民族永遠被撕裂

現旅居美國、遭中共開除出黨的中央黨校前教授蔡霞，近日談到西藏議題時透露，中共曾有高層領導「曾有過幾次」與達賴喇嘛對話，達賴也希望晚年重回布達拉宮，但中共頑固派顧慮讓達賴返回西藏會動搖共產黨政權，她預料「西藏問題」在達賴有生之年若沒辦法解決，將成為無法解決的難題。

曾批評共產黨是「政治僵屍」、批評中共總書記習近平是「黑幫老大」的蔡霞，主張和平政治轉型。他接受自由亞洲電台專訪時證實中共領導曾與達賴會面：「這個事我當然也不便說我們也知道，它其實是有過的，達賴喇嘛也是希望回來，尤其到了晚年他希望回到布達拉宮。」她指出，壞事的往往在地方政府，譬如說自治區的官員，會誇大中共所擔心的事情，說得很嚴重以阻擋成事。

達賴喇嘛一直明確表示，只要求在中國憲法框架下實行名副其實的西藏自治，他並不要求西藏獨立。但中共領導人一直把他定性為「分裂分子」。蔡霞一語道破問題不出在藏人身上，也不是達賴喇嘛的問題，而是共產黨極權專制的邏輯就是如此。

蔡霞說：「這個極權政權的本性決定了它！他不會讓你真正地享有自治的權利。他（中共）表面上說的是自治，實際上他是控制！他不是民族自治，他是民族控制，因此他絕對會用各種各樣的方式來阻擋你回到西藏，和真正恢復西藏人民該有的權利。」

蔡霞提到，過去中央黨校有西藏班、新疆班，就是民族地區的幹部班。最初在1980、90年代，藏族班的藏族幹部佔三分之二、新疆班的少數民族幹部佔三分之二 ，漢族幹部都只佔三分之一。後來就倒過來，漢族幹部佔三分之二，藏族或疆族幹部佔三分之一。意思是共產黨連他體制內的幹部都不信任，他要將掌握實權的所謂一把手都要是漢族人。

被問到中共領導人相信西藏問題會在達賴喇嘛圓寂之後自行解決嗎？蔡霞坦言很難講，她並不知道中國領導人怎麼想這個問題。蔡霞認為，「我自己覺得如果達賴喇嘛自己在生前不能很好地解決這個問題，他會留下一連串的難題，有可能使得西藏這個問題成為一個死結。馬上接着就是達賴轉世靈童怎麼辦？因為這涉及到藏族宗教文化很深厚的東西。」

她又指，境外流亡的藏人後代將不能回到西藏，西藏只要一日歸納為中國版圖，永遠處於民族被撕裂的狀況；而到了習近平上台，就更不要說了，「這個機會有可能就失去了」。

藏人行政中央駐台灣代表達瓦才仁表示，從中共政策角度來看，是不是有要和談的政策規劃他持懷疑態度，「應該是沒有」。他解釋：「胡耀邦時代為了和談、為了和達賴喇嘛見面，他會做很多改變，在西藏做一些改變，告訴西藏代表，你看西藏比以前更好，以表達他的誠意。但是後來江澤民也好、胡錦濤也好，中國政府都沒有表現出這樣的誠意。」

達瓦才仁認為，中共政府非常清楚，但是「裝睡的人始終叫不醒！」共產黨並不想真正解決西藏問題，不願依照中華人民共和國憲法給西藏人名副其實的自治，於是就以反分裂、國家安全名義壓制和誣陷達賴喇嘛和西藏人。他指出，西藏人抗爭不會停止，不論第十四世達賴喇嘛是否在世，都不會改變。

自由亞洲電台

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