恒大疑爆煲｜賣樓以外投資足球、主題公園 賣車廣告佔領香港電視台

恒大集團主席許家印靠地產發跡，從白手起家到事業如日中天，除了一直做地產老本行，「八足咁多爪」的他還多方面發展，落重本收購中超球隊、發展樽裝水事業、興建恒大童世界挑戰迪士尼，近來還發展新能源汽車，豪言要超越Tesla。

許家印自小喜愛球類活動，年輕時是中國女排粉絲，又請廣東隊省級教練學打乒乓球。2010年，他以1億元人民幣（下同，約1.13億港元）收購涉嫌打假波被降班至中甲的廣州足球隊，改名「廣州恒大」，當年即獲中甲冠軍，翌年獲升班至中超，2013年奪亞冠聯賽冠軍。2014年，阿里巴巴創辦人馬雲收購恒大足球50%股份，球隊再改名「廣州恒大淘寶」，5年4奪聯賽冠軍，多年來一直稱霸中超。

今年8月，香港的電視台出現鋪天蓋地的汽車廣告，聲勢浩大，主人翁是前身恒大健康的恒大汽車，主打最新發佈的「恒馳」6款新能源車。據指這款新車出自國際設計大師手筆，但暫不會在香港發售，汽車未投產已惹熱議。

許家印對恒大汽車非常有有信心，聲言：「可以預見，才貌雙全的恒馳上市後有望迅速搶占市場，超越Tesla成為行業龍頭。」不過，外界對許家印的新能源汽車有保留，內地文章認為「許老闆發起狠來，連馬斯克（Elon Musk，Tesla董事長）都不放在眼裏。不過，曾經的恒大冰泉、恒大文旅，對標的都是世界級的體量和標準，最後許老闆大力也沒能出奇迹，最後還是跑回去賣房子回血」。

事實上，恒大多個非地產項目虧損嚴重，尤其以瓶裝水「恒大冰泉」虧損最為嚴重，曾豪擲60億元（約68億港元）進軍樽裝水行業，請了當年爆紅的《來自星星的你》男女主金秀賢、全智賢人手一瓶恒大冰泉為其代言，結果虧蝕40億元（約45億港元），最終不得不拋售。

綜合報道

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