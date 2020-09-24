武漢肺炎丨捷克疫情擴大 參議員德拉霍斯延後訪台

繼捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）八月底至九月初率團訪台後，捷克重量級參議員德拉霍斯（Jiří Drahoš）原計劃十月訪台，不過受疫情影響，被迫延後行程。

捷克新聞通訊社（ČTK）報道，德拉霍斯於周三（23日）宣佈相關消息。德拉霍斯指，對台捷交流很感興趣，相信即使行程延後數月，仍可為雙邊關係作出貢獻。

捷克疫情近日有擴大趨勢，昨日新增2,394宗確診病例，創下當地三月疫情爆發以來單日確診最高紀錄；當地為控制疫情，今日起餐廳和酒吧關門時間從晚上12時提早到10時。

根據美國約翰斯霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站統計，捷克錄得54,200宗確診病例，551宗死亡個案。捷克人口約1,069萬。

德拉霍斯原計劃10月21日率同病毒和網絡安全專家組成的代表團訪台，並主持在台北舉行的台捷科技日活動。

71歲的德拉霍斯出身化學工程學界，2009年至2017年曾任捷克科學院（Czech Academy of Sciences）院長，2018年以獨立參選人身份競選總統，闖進第二輪，以些微差距敗給現任總統澤曼（Miloš Zeman）。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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