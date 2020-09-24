中紀委昨公佈中國光大實業黨委書記、董事長兼總經理朱慧民涉嫌嚴重違紀違法，日前已被帶走調查。朱曾於光大銀行深圳分行擔任一把手七年之久，內媒引述消息指，朱被查主因涉任職光大銀行期間的問題，他當年的副手也被帶走調查。當局今次更罕有地借調黑龍江監察委員會協助調查，案件牽涉規模非比尋常。

朱慧民入職光大實業前，曾於光大銀行工作多年，在鄭州、福州、深圳等城市的分行擔任一把手，其中在深圳分行就工作了七年之久。內媒《財新》引述知情人士透露，朱慧民本月10日被紀委人員從北京辦公室帶走。同日，朱以前在深圳的副手、現任浙商銀行深圳分行行長鄒建旭也被查，朱慧民一名同在浙商銀行深圳分行工作的姪兒則要求配合調查工作。有消息稱，鄒建旭被查時，其家也遭搜查。

中紀委多省大規模調查

據光大集團官網，朱慧民上次公開露面已是2019年4月，當時他參加黨組織生活會議，同年7月的年中工作會議已不見其蹤影。中紀委在通報僅稱朱慧民「涉嫌嚴重違紀違法」，未提及具體案情。《財新》指，朱因為在光大銀行任職期間的問題而被查，「目前相關專案組已進駐光大銀行深圳分行，對朱慧民在任職期間的諸多事項進行調查」。有知情人士表示，紀委人員也曾到朱工作過的光大銀行鄭州分行、福州分行調查。因案件涉及不同省分，中紀委、國家監委人手不足，借調了黑龍江省監察委人員支援。

至於另一涉案人鄒建旭，《財新》指他在深圳耕耘多年，一直很有「門路」。鄒任職光大銀行深圳分行時，與宜華集團、康美藥業等潮汕系民企關係密切。本報翻查資料，發現康美藥業2013年成為光大銀行總行戰略客戶，時任光大銀行深圳分行行長朱慧民，也專程到康美藥業深圳總部授牌。

或任職光大銀行時不檢

鄒建旭後來到浙商銀行工作，康美藥業也成為此銀行集團的戰略級客戶，甚至成為浙商產融控股有限公司的股東。去年，康美藥業被揭百億融資危機，證監會查出康美藥業第一大造假行為是在2016年至2018年虛報營收291.28億元人民幣（下同，約331億港元）、虛增營業利潤41億元（46.7億港元）。康美藥業信譽不佳，被國際評級機構連續下調評級。

另一間與光大銀行交往甚密的潮汕系公司宜華集團，去年出現接連的債券違約，今年4月亦被證監會立案調查財務報告造假。《財新》引述多個消息指，鄒建旭2018年就被要求協助調查過一段時間，2019年中遭降級。

結合鄒建旭一同被查，印證了朱慧民主要是在光大銀行深圳分行任職期間出現問題。上述知情人士稱「調查指向了（朱慧民）與客戶之間涉嫌存在利益輸送……紀委問的事情比較多，不止一筆」，惟具體案情仍有待公佈。《財新》