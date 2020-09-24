任志強被重判｜王岐山不救任大炮 蔡霞爆內情：他有顧忌不能做靠山

華遠集團前董事長任志強上周遭北京法院重判有期徒刑18年，第一時間在Twitter開腔支持「任大炮」的中共開除出黨的中央黨校前教授蔡霞，認為只有「去習、非共、變革、和平」，才能步向現代民主政治。同樣是「紅二代」出身蔡霞近日接受專訪，透露任志強被中共政權打壓，國家副主席王岐山不發聲的真正原因：「他不能，他不是不為，這就是因為他前面有這種顧忌啊。」

因為任志強與中國國家副主席王岐山交好多年，曾一度有傳聞王岐山會出手救助。蔡霞接受自由亞洲電台專訪時透露，因為王岐山之前就有顧忌，「（他）是不能跟任志強捆得很緊，捆得很緊就變成了任志強是在前面，他就變成任志強的後台了。」

實際上，任志強又是否有王岐山這個大靠山呢？蔡霞說：「我不認為，因為任志強的目標和目的，是希望整個國家走向民主政治。當初在八九六四的時候，他不一定這個問題看得很清楚；但是這些年來，他向着民主政治的方向，來學習和思考問題，自己不斷的去認同憲政民主自由民主，他確實要推進這個國家的改革和發展。所以我覺得這一點呢，他可能跟王岐山根本的政治目標，根本的政治選擇不是一回事。」

蔡霞指，她身邊的一群人都是希望改變現行的中共制度，希望真正的實現憲政民主、自由民主。至於早年他們又為甚追隨共產黨呢？蔡霞解釋：「共產黨其實有很大的分別，毛（澤東）不一定，他可以拿着這個口號來欺騙人民，同時可以欺騙黨內。中國的這種所謂革命其實依我看，是一種民粹運動，同樣欺騙了黨內的一批人，意思是在『紅二（代）』當中呢？有一些是本來上來就是希望獲得政權改變自己，然後變成一個特權階層，包括習（近平）的不滿意。」

她認為政權本身就屬於人民所有，「就是父母當時抱着很赤誠的心，來為這個民族前途考慮，來犧牲來奮鬥的人，因為這些孩子現在其實呢，他們非常的反對目前的這個狀況，他們認為只要人民真的能實現現民主政治，中國能走向現代文明，政權應該是人民的。」

任志強和蔡霞均屬於傳統意義上的「紅二代」，任的父親是中共商業部前副部長任泉生；蔡霞的祖輩在國民革命時期就加入了共產黨，被外界視為中共元老之一。但在習近平主政的體制下，「紅二代」的身份並沒有讓他們免於因言獲罪而遭到的嚴酷處罰。

今年3月，任志強失蹤後，就有人說王岐山與習近平是命運共同體，如果習近平槍斃任志強，王岐山就是第二個補槍的人。另有傳媒引述北京消息稱，任志強被捕後，觸怒習近平，以致北京下令「任何人不得插手，不能介入，不能求情」，王某種程度上已經靠邊站了，對習沒有甚麼制衡。網上4月份還曾流出一份習近平在中共政治局常委會議上的講話。習罕見的談到任志強案，並稱任背後肯定有人，紀委正在查。習還談到「反習勢力」並威脅：對反習疫情要像對病毒一樣，實施檢測和隔離。

自由亞洲電台

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