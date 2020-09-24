武漢肺炎｜內地大學生被關宿舍情緒爆發 集體大叫「解封」半小時

內地大學生在疫後開課，卻躁動不安，事關校園仍然實施防疫封閉式管理，但校方又管理不善，導致學生集體緒情大爆發，近日不斷出現抗議聲音。其中，陝西西安外國語大學的學生因不滿長期封校令生活嚴重受影響，再加上校內超市坐地起價、出售過期食物，日前在宿舍內大叫「解封」半小時。另外，四川傳媒學院的保安人員，在封校期間竟將商販速遞到校園的外賣扔掉，因而與學生發生衝突。校方最後出面調停，才未有令事件惡化。

西安外國語大學的學生，周日（20日）晚在宿舍的露台上集體大叫近30分鐘，有關影片近日在網上瘋傳。該校大四生李強（化名）表示，他們8月28日開學後就一直處於封閉狀態，不能進出校園。他們一直有向學校投訴，但是沒有實質性進展，所以就作出大叫行動，以示不滿。

李強又指，當晚該校一共八棟宿舍都有人大叫「解封」，他說：「一開始是從女生宿舍那邊開始的，然後所有的宿舍都在喊，從11點半持續到12點，大概半個小時。最後沒見到校領導出現，只有宿管（宿舍管理員）在宿舍門口走來走去。」

李強同時指摘學校採取雙重標準：「（校方）只要求學生不能出入，教職工可以出入，我覺得太雙標（雙重標準）了，因為教職工也不可能保證他們不感染，這封校與不封校沒甚麼區別，周邊村民也可以到學校裏，經常可以見到，就是一種形式主義，只封學生，別的不封，所以我們很不滿意。」

除了被封閉無法出門，在校園內唯一售賣生活用品的超市，竟坐地起價，日前更因賣過期的東西而被關閉。雖然學生可以叫外賣，「但是外賣只能送到西門，一到飯點，特別的擠，人擠人，很難取到外賣」。

另有學生表示，他們上網購買生活用品，但速遞在校內堆積，部份包裹在放置與保存的過程中遭到損壞。學校內女生澡堂原本設立有四個，每個澡堂可同時容納約80人，但現時僅有一個提供服務，極其不方便，「排隊要排好久」。

除了西安外國語大學外，四川傳媒學院的學生也因為不滿保安員的粗野行為，觸發他們的躁動情緒。事緣昨日有保安員將商販送來給學生的外賣扔掉，並將商販的招牌踩碎。其中一名保安員更對聚在校門的學生大罵：「讓你吃食堂非得點外賣！」雙方隨後爆發言語衝突，驚動校方。

四川傳媒學院官方微博事後發聲明回應稱，事件起因是校外部份外賣送遞員不顧學校規定，衝撞校門，保安員在制止過程中與外賣送遞員發生衝突。對於個別保安在處理事件時出現粗暴行為，學校將在調查後嚴肅處理。

事實上，內地絕大部份大學的學生，自開學後一直被嚴控，只能留在校園內，情緒已瀕臨爆發。一名在北京就讀法律的朱姓同學說：「我們9月12日進校園，已被關了一個多星期，不允許外出，但食堂員工可以進出，校園內的居民、送貨人員和訪客也可以視需要進出，就是學生不行。」

不過，近日最令學生不滿的是，10.1長假，他們也要留在校園內，不能回鄉與家人團聚。朱同學說：「即使是家在北京的學生，10.1也不能外出，我認為這種封校沒有意義，只是學校領導害怕承擔責任，因此把學生關在校園……這並不能有助於遏制病毒！」另外，一些學生也對重複不斷的健康檢測感到疲勞不堪。

網傳廣東財經大學華商學院及廣東財經大學華商學院的學生，昨日因校方對於放假一事閉口不提，已開始醞釀在宿舍內大叫抗議。有學生嘗試以各種方式打破限制，網上曾傳武漢體育學院學生因厭倦關在宿舍上網課，從毗鄰校園的東湖划船離開學校。

針對有關情況，中國教育部前日已發出指示，提醒各院校切忌一刀切的封閉管理，對於特定原因，例如求職、看醫生、探親等，都要簡化程序讓學生進出校門。

新浪微博／法廣網

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