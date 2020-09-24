武漢肺炎｜內地兩針定價曝光貴過英美 醫生勸告：勿急打疫苗

武漢肺炎疫情仍然在全球範圍內蔓延，逾96萬人染疫死亡，令人寄望疫苗上市以遏止疫情。這也令多個國家展開「疫苗競賽」，甚至出動間諜手段企圖竊取他國的疫苗資料。內地正爭今年能讓武漢肺炎疫苗上市，報道指藥監部門批准疫苗最高定價為600元人民幣（下同，約688港元），這比英美藥廠的疫苗貴。各國進行「疫苗競賽」，有呼吸系統專科醫生向《蘋果》解釋，「疫苗競賽」不會造成「選擇困難」的問題，因世界衞生組織最終只會推介一、兩種，用家最需要考慮的是，是否要冒不可料副作用的風險也要急於接種。

世衞9月17日最新統計數據，全球共有182個候選武漢肺炎疫苗正在進行試驗，9種已處第三期臨床試驗階段，當中4款由中國研發。俄羅斯則是全球首個註冊疫苗的國家，但卻是在第三期臨床測試開始前已註冊，也沒有公佈過去有多少人在第一、第二階段接受測試。

香港《南華早報》22日報道，內地兩款滅活疫苗正在申請藥監部門的有條件批准上市，如果獲批，疫苗最高定價為600元。由於此兩款疫苗需接種兩針，即平均每針最貴300元（約344港元）。相比美國生物技術公司Moderna初步定價的約248至286港元，德國生物技術公司BioNTech、美國輝瑞藥廠的每劑約152港元較貴。

多隻已處第三期臨床試驗階段的疫苗也宣稱最快可在今年底，甚至最快10月上市。不過，世衞發言人哈里斯（Margaret Harris）9月初時表明，目前已經展開晚期臨床實驗的候選疫苗中，沒有一款達到有效性最少達50％的水平。她更直言，因要了解疫苗的效用和安全，不要預期在明年中前可以廣泛接種。

由於今次疫情嚴重打亂全球政經發展，令疫苗研發已上升到國家競爭層次，成功研發已不僅是公共衞生問題，更令部份國家認為可以提升國際影響力。究竟這場空前的疫苗競賽，最終是否能幫助大家擺脫疫情的威脅？

呼吸系統科專科醫生林冰接受《蘋果》訪問時表示，一般市民毋須理會疫苗競賽的進度或數量，因現時科技進步能很快掌握病毒特性和對人體致病的機制，所以顯得疫苗研發速度特別快，而最終獲具公信力的世衞推介的最多兩至三款，「（該款疫苗）在效果和安全性便有一定保證，且是成份效能相似，只是製造方法有差異」。

林冰提醒，普通市民更應關注的是，自己是否需要急於接種。他解釋，疫苗即使通過第三期臨床測試，在上市後也要觀察它是否有未知的長遠副作用，「我個人來說更關注疫苗的長期安全性，如已經做好自己的防疫，又不是屬於高危人群的話，便不是太需要急於接種」。

他解釋，是否和何時接種疫苗要通盤考慮，「疫苗是給健康的人打，希望幫助降低感染機會，或染病後病情可以輕些」，所以安全性和有效性二者要平衡。

林冰續指，疫苗是刺激免疫系統令其對病毒產生抗體，當感染時會作出反應，但即使已獲批上市，也不代表疫苗百分百安全：「免疫系統會否認錯身體其他器官具有病毒的某些特性而作出攻擊，這是要長時間觀察。」

他說，疫苗可以上市只代表它具有短期的安全性，「最重要是接種後，如有任何異常，可能與疫苗有關的都要求醫和說明打了疫苗」。林冰指，如接種疫苗兩三個月後，身體才出現不能解釋的症狀，要推斷不適是否與疫苗有關的可能性就低很多。

部份武漢肺炎疫苗進度

●中國國藥旗下武漢生物製品研究所

製造商：武漢生物製品研究所

種類：滅活疫苗

進展：第三期臨床測試

上市時間：預計年底

售價：約344港元（需接種2針）

●北京科興

製造商：北京科興

種類：滅活疫苗

進展：第三期臨床測試

上市時間：預計年底

售價：約344港元（需接種2針）

●mRNA-1273疫苗

製造商：美國Moderna生物技術公司

種類：RNA核酸疫苗

進展：第三期臨床測試

上市時間：預計今年年底

售價：約248至286港元（需接種2針）

●AZD1222疫苗

製造商：英國牛津大學與阿斯利康製藥（AstraZeneca）

種類：重組病毒疫苗

進展：第三期臨床測試（9月8日曾因有志願接種者疑有嚴重副作用，一度暫停實驗，至9月12日恢復）

上市時間：最快10月

售價：約23至31港元（需接種2針）

●BNT162b1疫苗

製造商：德國生物技術公司BioNTech、美國輝瑞藥廠（Pfizer）

種類：RNA核酸疫苗

進展：第三期臨床測試

上市時間：最快今年年底

售價：約152港元（需接種2針）

●Sputnik V

製造商：俄羅斯

種類：重組病毒疫苗

進展：第三期臨床測試。開展第三期測試前，以及未公佈第一、第二期測試人數下，已搶先註冊，

上市時間：預料明年初

售價：待定

《蘋果》記者

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