兩岸角力｜美軍期刊倡駐軍台灣 胡錫進：如啟潘多拉盒子 共軍機必臨台灣本島

中美緊張關係未見緩和，大陸對台灣的武力恐嚇更不斷升溫，連日派軍機飛越海峽中線。美國陸軍最新一期《軍事評論》雙月刊便以「中國武力侵犯台灣」為專題，探討解放軍攻台的可能性，更有退役美軍將領建議，美國應重新在台灣駐軍協防，引發兩岸關注。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進周四（24日）下午在微博發文，批評蔡英文政府拋棄「九二共識」，打破兩岸政治現狀，猶如打開「潘多拉盒子」，並以大陸網絡潮語「不作不死（即自招禍患）」來警告蔡英文。

胡錫進首先回應上述的美軍駐台倡議，警告美台必須放棄任何美軍重新在台部署的幻想，否則「那一定意味着戰爭」。他指出，《反分裂國家法》中對台動武的三個條件，其中第二條是發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變，第三條是和平統一的可能性完全喪失。胡錫進指，美國重新在台灣部署軍隊，已經符合這兩個條件，相信「屆時解放軍勢必採取軍事行動，打響解放台灣的正義戰爭」。

他又指，美國現在是想把台海變成阻止中國崛起的主陣地，「因為那裏有徹底投靠它的台灣民進黨當局可被任意使用」，所以尤其要警告民進黨當局「不要昏頭，不要以為美國的支持與庇護是他們肆意分裂中國而不受懲罰的保險箱」。

胡錫進表示，解放軍戰機近日大規模越過所謂「海峽中線」，清晰劃出美台不得進一步提升勾連的紅線。據他瞭解，解放軍戰機離台灣海岸線只剩下幾十秒航程的距離。即與飛抵「台灣本島上空只剩一步之遙」。

胡錫進表示，《環球時報》已經多次預測解放軍戰機將飛越台灣島。他揚言「如果美台勾連繼續上升，這一幕一定會發生」，又指如台灣當局仍然認為美台高官互訪可以用「切香腸」的方式不斷朝着更高級別推動，「那麼他們是在做一個勢必輸得傾家蕩產的賭博」。

他進一步解釋，指美台繼續提升勾連級別將導致解放軍戰機飛臨台灣島上空宣示主權等一系列大陸方面的堅決反制。美國向台灣駐軍意味着台海戰爭的打響，強調「《反分裂國家法》擺在那裏，14億中國大陸人民和解放軍執行該法的決心堅定不移，台美要越哪條紅線，請他們也提前準備好迎接高強度對抗的決心」。

胡錫進聲稱自己一樣熱愛和平，而且親歷過不止一場戰爭，知道走向戰爭意味着甚麼樣的生靈塗炭。他指，民進黨當局從上台開始就拋棄「九二共識」，打破兩岸政治現狀，猶如打開了台海地區的潘多拉盒子，批評蔡英文政府執迷不悟地往「台獨」路線上走，打着「民主自由」的旗號欺騙台灣公眾，也給他們自己壯膽。

最後，胡錫進引述大陸互聯網上的流行語「不作不死」，說要送給蔡英文當局。

新浪微博

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