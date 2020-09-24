反美豬公投｜國民黨剩兩關成案 明年8月爭取483萬同意票

美國衞生部長阿扎爾訪台後，台灣隨即同意入口美國豬肉，但因為瘦肉精問題引發藍營反彈。國民黨發起「公投綁大選」及「反萊豬顧食安公投」聯署提案，昨日已分別將約1.2萬份及2.2萬份提案書送至中選會，已通過第一階段提案門檻要求，保守估計，國民黨最快明年一月就可展開第二階段聯署；反美豬公投若順利成案，明年八月公投若獲得483萬同意票，即可反對美豬入台。

根據台灣《公民投票法》規定，第一階段提案需有1,932人聯署，國民黨目前已達標；中選會要在60日內完成審核，15日交由戶政機關查核；完成查核後，中選會依照提案性質分別函請立法機關及行政機關，在收到函文後於45日內提出意見書。

若中選會依照上述時序完成審核，保守估計，國民黨最快於明年一月初就能展開第二階段聯署，需要約29萬份以上聯署書通過門檻；中選會需於60日內完成查核；10日內通告；公投案需於法定公投日前90日前發佈。

因此，明年8月28日法定公投日前，國民黨需於5月30日前完成所有查核程序，由中選會公告成案，以最保守時程推算，國民黨起碼要在3月22日前，完成第二階段28萬份以上的聯署書。

台灣《蘋果新聞網》

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