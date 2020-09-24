地盤離奇殺人案｜工頭遭挖泥機砸頭 倒地再受8重擊慘死

吉林省吉林市發生一宗匪夷所思的兇殺案。當地一個建築地盤，日前有一名工頭突然遭挖泥機的挖斗擊倒在地上，隨後挖泥機繼續「失控」，連續8次砸向工頭的身軀，令他當場傷重死亡。警方指事後拘捕挖泥機司機，並懷疑他意圖謀殺。

案發於本月19日上午10時許，從現場拍得的影片可見，地盤中有一名中年將手插在褲袋中，站在一部大型挖泥機旁邊。這時，挖泥機的泥斗突然快速跌下，把該名中年男子砸倒在地上。旁邊有人見狀立即不停揮手、呼喊，試圖阻止挖泥機司機繼續傷害該名中年男子。但是挖泥機司機完全不聽勸告，多次控制泥斗撞擊男子的身體，次數達8次之多。

該中年男子當場不治，而挖泥機司機事後則被接報到場的警員拘留。據知情人士透露，被泥斗撞擊致死的地盤工頭，可能與挖泥機司機發生糾紛。

這件事曝光後引起網友熱議。不少網友都表示，兩人究竟有甚麼十怨九仇，以致挖泥機司機非要用這種極為殘忍方法將地盤頭工殺死。也有網友站在挖泥機師機這邊，認為肯定是工頭欺人太甚，但也有網友站在工頭這邊，認為不管是甚麼矛盾，都不該行兇。

梨視頻

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！