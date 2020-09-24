武漢肺炎丨澳門恢復內地自由行 博彩業復蘇步伐緩慢

十一假期將至，內地和澳門自9月中旬實行健康碼機制，恢復自由行。澳門博彩業界對十一假期為可迎來曙光的態度不容樂觀。廣東省政協委員、澳門立法會議員鄭安庭近日指出，因疫情影響太久，內地客到澳門的意願還不是很強，尚未有明顯復蘇現象可見。另外有行業分析師預計，澳門博彩收入能恢復至2019年同期水平的四至五成。

報道引述多名澳門博彩業人士估計，武漢肺炎疫情大流行前，博彩業的內地客源佔八成。九月中旬，澳門各大賭場客流不多，場所空蕩，每張賭桌根據防疫要求僅設3個賭位，相隔1米；老虎機區域鮮有人問津。有數名博彩業人士透露，目前賭場復蘇步伐緩慢，仍要緊絀度日，有企業要求員工放無薪假、半無薪假或輪更制度。

有來自貴州省貴陽市的市民周三（23日）下午2時許，花了兩小時申請赴澳個人旅遊簽註，即將出發「買買買」。內媒觀測亦指，珠海拱北口岸閘口通關人數明顯上升，入境澳門的內地客除了要出示有效出入境證件，還需持有七日內有效DNA檢測陰性證明，並出示綠色健康碼。

根據官方數字，8月26日入境澳門旅客約9,800人次；9月20日升至1.19萬人次；受益於內地旅客人數上升，2020年8月入境澳門旅客較7月上升2.1倍，達22.71萬人次，但同比跌幅超過93%。

澳門累積確診個案46宗，最後一宗個案於6月26日已康復出院；截至9月23日，澳門連續178天無本地確診報告，連續89天無境外輸入報告。

澳門因為疫情封關避疫，博彩業收益大幅下跌。澳門今年1至8月共有357萬旅客入境，同比急挫87%；博彩業收入為363.94億澳元，同比大跌81.6%。

財新網

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