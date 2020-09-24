兩岸疫情速遞丨習總推疫苗外交 阿聯酋衞生部長接種

疫情最新情況：內地昨日新增7宗確診病例，均為境外輸入個案（遼寧2宗，上海2宗，江蘇1宗，廣西1宗，陝西1宗）；無新增死亡個案和疑似個案。

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●阿聯酋衞生部長接種中國製疫苗

北京力推「疫苗外交」，阿聯酋衞生和預防部部長奧維斯（Abdul Rahman Mohammed Al Owais）於當地時間19日接種由中國研發的武漢肺炎疫苗。由於實驗證明安全有效，阿聯酋緊急批准使用中國製疫苗，接種對象為前線醫護人員。奧維斯表示，通過該疫苗，力求為前線醫護提供安全措施，使其免除風險。

今年7月16日，阿布扎比衞生部、阿聯酋衞生和預防部、阿布扎比健康服務公司，以及阿聯酋科技巨頭G42集團，與中國疫苗開發商「中國國藥集團」合作，在阿聯酋開展新冠疫苗第三期臨床試驗。

據悉，中國已與菲律賓、印尼、巴基斯坦、孟加拉等多國展開疫苗合作。中共總書記習近平在聯合國大會發言上強調，中國已有多支疫苗進入第三期臨床實驗，研發完成並投入使用後將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供。

●陳馮富珍：全球或面臨第二波疫情 應學習中國經驗

曾任香港衞生署署長的世衞榮譽總幹事陳馮富珍，昨日以北京清華大學萬科公共衞生與健康學院院長身份出席第六屆全球智庫峯會時表示，全球可能會面對今年秋冬的第二波疫情，對此必須要非常警惕。

「如果有第二波（疫情），可能就會對全世界的經濟有更嚴重的影響。」陳馮富珍指出，秋冬本身就是呼吸道傳染病的高發季節，應鼓勵民眾盡量待在家中，從而遏制病毒的傳播。她說：「我相信我們很快就會有一個安全且高效的疫苗，也非常希望全世界的公共衞生產業，以及各國政府可以有很好的規劃，確定到底誰可以最先得到疫苗注射。」

她還強調，很多國家到現在都仍未有效控制疫情，應該學習中國經驗；還讚揚中國抗疫經驗包括快速響應、科學動態應對、調動全社會資源、民眾理解疫情防控並積極配合等，防控疫情一定要基於科學，並利用現在的數碼化手機應用進行流動追蹤，同時增強病毒檢測能力，只有這樣做，才能夠保證有效遏制住病毒和疫情。

●巴西94.7%志願者接種中國疫苗無副作用

巴西聖保羅州長多利亞（João Doria）23日表示，北京科興生物製品公司（Sinovac Biotech）與聖保羅布坦坦研究所合作研發的武漢肺炎疫苗CoronaVac，94.7%參加試驗的志願者沒有不良反應。

根據聖保羅州政府公佈的數據，北京科興生物製品公司對中國5.27萬志願者測試疫苗安全性，5.36%的參與者出現低級不良反應，包括注射部位輕度疼痛（3.08%），疲勞（1.53%）和中度發燒（0.21%）。中國只進行第1和第2階段試驗，9月開始對552名3至17歲志願者和422名60歲以上長者接種，當中長者的免疫反應在98%到99%之間。

巴西正在進行第3階段人體試驗，9,000名志願醫護人員中，已有5,584人接種，到目前為止沒有出現影響志願受試者健康的嚴重不良反應。

多利亞表示，只要國家衞生監測局批准，預計12月下旬即可開始對醫護人員進行預防接種。他重申，民眾接種疫苗將持續到2021年2月，而與科興生物製品公司的協定劑量將足以為聖保羅州4,400萬民眾接種疫苗。根據協定，北京科興公司將於12月31日之前向聖保羅州提供4,500萬初始劑量，之後再由布坦坦研究所在2月底以前生產6,000萬劑。這些劑量將足以為所有聖保羅州民接種疫苗。

●4菲籍船員大連登岸證實染疫

遼寧大連市昨日新增4宗境外輸入個案，分別為2名確診和2名無症狀感染者，全部來自菲律賓的船員。4人於9月20日乘坐中海聖地亞哥號輪抵達大連大窯灣碼頭。9月20、21日，大連市海關為他們進行兩次DNA檢測，結果均為陽性。9月22日轉送至大連中心進一步診斷治療，4名船員入境後已採取閉環管理。

國家衞健委網站／中新網／海外網／中央社

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