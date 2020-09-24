破壞生態｜綜藝節目嘉賓高原摘水母雪兔子 聲言是「道具」專家唔信

內地的綜藝節目，再次惹來爭議。內地一個綜藝節目的嘉賓，近日在青藏高原採摘「雪蓮花」，可是有網民卻指，嘉賓採摘屬於內地二級保護植物的「水母雪兔子」，引發大批網民批評，植物學家直言連做標本都不捨得採摘。事後，電視台及嘉賓都道歉，節目組更聲稱當日使用道具，未有採摘植物，但植物學家指，節目中的水母雪兔子根莖葉花非常逼真，不似人造的道具，當地的林業部門亦已開始調查。

引發風波的是上海東方衞視節目《極限挑戰寶藏行》，在周日（20日）播出的一集中，3名嘉賓岳雲鵬、俞灝明、劉宇寧前往青藏高原，並且根據當地居民給予的提示，在高海拔地區的石灘中找到「珍貴的雪蓮花」，他們將這植物摘下，並在鏡頭前展示。

嘉賓稱，他們發現「雪蓮花」的位置大約是海拔4,860米，他們稱在採摘時要忍受着高原反應，經驗「畢生難忘」。

可是節目播出後，即時有網民稱這不是雪蓮花，而是水母雪兔子，馬上在社交媒體上引發議論，有網民痛批：「就是普通的路邊的花，也不提倡亂採摘吧！」「公眾人物幹這個事，你是讓看見的都去摘？」「極限挑戰，挑戰底線！」

引發爭議後，節目組發「致歉聲明」，聲稱因為「細節設計上失誤」，令節目播出後出現負面影響，未能發揮宣傳保護珍稀植物的作用，表示歉意。不過，聲明強調「沒有實際發生採摘珍稀植物的行為」。劉宇寧亦在微博上稱，節目中採摘的「只是道具」。

可是，觀看節目的北京首都師範大學植物學副教授顧壘卻稱，仔細觀看，可以肯定節目中摘取的不是道具，「他們採集的是活植物，根上還帶着泥土，還有莖葉之類的細節，沒有哪個道具師能把每一株道具都做得形態各異。」

顧壘指出，水母雪兔子是雪兔子的一種，花序像兔子，苞葉像水母，生長在海拔4,500至5,000米的流石灘、岩縫、山頂沙石地，因為要積累多年的營養才能開花，到種子成熟就整株死去，因此數量極之稀少，顧壘稱：「我們科考時連標本都不捨得採。」

可是，青藏高原的民眾卻經常將雪兔子等瀕危植物採摘和售賣，顧壘稱有人將雪兔子曬乾，以每棵三、五元的價格賣給遊客，亦有人會把雪兔子當成雪蓮花賣，不少遊客購買這些植物，都是認為植物有醫藥價值或外觀好看，要進行保護十分困難。

顧壘認為，保護生物多樣性，不是保護某個物種，而是保護整個生態系統的完整性，「也是為了保護我們自己」。

西藏林業廳工作人員指出，目前仍在調查節目中採摘的是否道具，如果屬於國家一級或二級保護野生植物，有關部門會給出相應處罰。

這已並非首次有人隨便採摘高山植物拍節目而引發爭議。去年8月內地的美食博客「野食小哥」，亦在高原地區採摘水母雪蓮煮麵食，短片上載後獲逾35萬次點擊，但同時亦引發爭議，最後他要刪除影片、公開道歉。

《新京報》／新浪微博

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