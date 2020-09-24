兩岸角力｜大陸驚現台灣關係普查通告 台陸委會持續關注

「家中有在台灣工作或長期居住在台灣的直系親屬，請於9月22日至10月20日到社區二樓黨委辦公室進行登記。」網上近廣傳一份來自大陸某處社區的通告，要求民眾主動申報是否有親屬居於台灣。有台灣立委推測，中共正進行「台灣關係普查」，背後動機不純。陸委會表示持將續關注事件，更稱如果有人或團體在台灣索取民眾的個人資料，將會轉交相關部門查處。

網上廣傳這張通告，下款是「五一社區」，在內地各省市都有同一名稱的社區，難以確定來自那個省市。但《蘋果》記者向廣州、上海有台灣親人的內地民眾查詢，都表示沒有聽聞要向當局申報的消息。

民進黨籍立委王定宇則在FB上指出，相信中共正開始進行「台灣關係普查」，並指過去北京當局也曾蒐集過在大陸居住的台灣人資料，不過這次揭露的公告，「看起來像是某種普查，至於實情如何還有待進一步瞭解」。

台灣的網民則認為可能中共想向台灣人統戰：「應該是要代購口罩或醫療用品！」「最好是要發月餅禮盒。」亦有網民質疑是：「作秀（做騷）吧！中國人能來台灣工作或長期居住的，應該都老早就列管了。」

陸委會則表示，將會持續關注，了解當中的意涵，並強調如果有人在台灣收集民眾的個人資料，均屬違反《個人資料保護法》，陸委會將要求有關的主管機關會依法查處。

資深時事評論員劉銳紹向《蘋果》指出，大陸進行排查工作有很多原因，包括調查是否有台灣人在大陸進行滲透，尤其是民進黨前黨工李明哲事件發生後，北京過去一段時間對在大陸工作的台灣人稍為放寬，現時兩岸關係緊張，大陸政府隨即再次進行全面摸底工作。

另外，劉銳紹認為共產黨及國民黨關係，因海峽論壇舉行爆出「求和論」而變得尷尬，而最近中共最新出台針對民營企業的統戰工作文件，內文只包括「港澳工商界人士和個體工商戶」，但沒有台商。劉銳紹表示，統戰意見內容嚇人：「一是共你產，一是『做政治上的明白人』」。

劉銳紹認為，若中共在有關文件上將台商納入其中，只會令大陸對台灣可溝通的對象更加少，所以摸底了解台商或其親人，或者大陸居民有甚麼親戚在台灣，都是大陸加強對台統戰的一環，排查工作有不同因素，不能直接將通告指是開戰前準備工作：「如果真的開戰，根本不用考慮這些情況」。

台灣《蘋果新聞網》

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