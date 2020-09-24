習權統治｜耿瀟男最快9.29與律師會面 預視蒙難7月已簽委託書

多次聲援遭清華大學取消教席的法學家許章潤，致北京出版人耿瀟男及其丈夫秦真，遭當局以涉嫌「非法經營罪」拘捕，至今已兩星期。耿瀟男的委任律師透露，經多次嘗試，已獲看守所受理探視預約，預計最快在下周二（29日）可首次探視耿瀟男。

耿瀟男委任的律師尚寶軍向多維新聞表示，早於7月時，耿瀟男因積極為「被嫖娼」的許章潤奔走發聲，已預視會遭官方算賬，「當時她就覺得做這些事情可能有危險，很早就把委託書給我了。她還不想連累她老公，當時就已經開始走解除夫妻關係的手續。」

耿瀟男夫婦最終被官方以涉嫌「印刷、銷售非法出版物」的「非法經營罪」刑事拘留。尚寶軍稱由於至今未見到耿瀟男，究竟被指何種「非法經營」自己也不清楚。他更指還「以為警方拘留她會以涉嫌『尋釁滋事』之類的名義，但沒想到會是因為出版公司的事。」

尚寶軍表示，在不斷嘗試下，看守所終於受理他的預約探視申請，估計最快在9月29日、30日可以進行。至於是否遭受看守所刁難，不讓他儘早見當事人。他則表示，這是普遍現象，除了看守所羈押了「成百上千人」外，疫情也令會見室同一時間容納的人由48人減至不到20人。

對於「紅二代」任志強日前因涉嫌多項罪名被重判有期徒刑18年，令外界也擔心耿瀟男會否遭遇同一下場。尚寶軍指，內地出版業存在大量「灰色地帶」，「非法經營」很多時候會淪為一種「口袋罪」，但因尚未見到耿瀟男，究竟她被指控的罪名具體涉及甚麼仍不清楚，需待探視後才能評估，「究竟她（耿瀟男）印了甚麼書，也是我關心的東西。」

他指，有關出版的非法經營行為可分成兩檔，一般性違法通常會被判處5年以下有期徒刑，如果涉及出版物的內容違法，比如包含反黨、反社會主義等內容，嚴重者會判處5至10年有期徒刑。

多維新聞

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