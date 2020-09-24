恒大疑爆煲｜粵海爆煲 王岐山空降廣東改組削債避清盤

內地房地產企業恒大集團，在一份希望政府支持重大資產重組項目的報告中，聲稱如果重組不成功，將會令到恒大地產資本金大幅減少、現金流斷裂，資產負債率將大幅攀升，甚至引發社會、就業等問題。上一次內地出現重大的資產重組，已經要數回亞洲金融風暴時，廣東省窗口公司粵海企業債務違約風險，當年由現任國家副主席、時任廣東省常務副省長的王岐山出面，要求債權人削債及同意重組。

廣東粵海控股是1980年在香港成立，是廣東省政府駐港經貿代表，俗稱的窗口公司，主要的職能是為廣東省引進資金、技術、信息、管理經驗，運作期間經擁有6間上市公司及一間上市基金，粵海投資一度是恒指成份股，廣南集團則是基金愛股。

1997年5月發生亞洲金融風暴，引發巨大衝擊，在港的中資企業亦受到波及，1998年8月粵海向廣東省政府報告，有一批1995年發行、7,200萬美元（約5.61億港元）的商業票據到期，沒有任何一間銀行肯向他們貸款，即使香港中銀亦拒絕。當時，廣東省政府動用財政盈餘為粵海還債。

然而，廣東省政府為粵海渡過一關後，粵海再進入債務高峯期，面臨數十億美元債務。1997年粵海的分析，至當年年底集團的357億港元資產中，有128億元屬呆滯、呆賬資產 。廣東省政府委任會計師進行負責調查，揭發資不抵債91億元，是集團上報數字的兩倍。

事件驚動中央，廣東省考慮後決定對粵海進行重組。當時擔任建設銀行行長的王歧山被委做「欽差大臣」，空降廣東出任常務副省長，全權處理粵海重組，同時委任美資大行高盛出任重組顧問，畢馬威負責核數。除揭發系內4間公司資不抵債202億港元，同時揭發系內公司投資不善、貸款無方、缺乏制約、監控無力。

廣東省政府一方面注資拯救，一方面要求銀行削債，粵海變身廣東粤海控股，避過清盤。然而，事件揭發當年的管理層以旗下的廣南集團最離譜，在廉政公署介入下，廣南前董事總經理黃曉江等多名高層貪污罪成入獄。

與當年的粵海系相比，恒大自爆負責逾8,000億元人民幣（約9,084億港元），規模可能較粵海系更多，其中有530億美元（約4,134億港元）債務將於10個月內到期。但是，在沒有政府在背後作支持，恒大靠七折賣樓、發行高息債券「借新還舊」等方式還債，但能否像當年一樣進行大規模重組，仍是未知之數。

綜合報道

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