晶片業爭奪戰｜蔡英文打造台灣成半導體領頭羊 大陸全民盲目造「芯」

美國考慮將中國最大晶片製造商「中芯國際」列入制裁名單，促使半導體市場重新洗牌。台灣總統蔡英文今日接見半導體企業高層時透露，有意打造台灣成為半導體先進製程中心，未來在政府和民間共同努力下，繼續做全球業界的領頭羊。

●台灣打造半導體先進製程中心

蔡英文在總統府接見國際半導體產業協會（SEMI）與台灣半導體產業協會（TSIA）董監事，以及國內外半導體企業高層。她表示，今年面對疫情的挑戰，不論是辦展或參展都是格外的費心，為了服務無法來台灣的國際廠商，這次也推出虛實整合的展覽平台，讓各國參觀者不受空間的限制，都能掌握最新的市場資訊。

她指出，上周二SEMI在台灣區總裁曹世綸的帶領下，宣佈成立高科技創新創業平台，在這次展覽期間，也舉辦半導體新創媒合會來扶植新創企業，幫助台灣打國際盃。她說：「半導體產業是下一個世代產業發展中最關鍵的產業基礎，是重中之重。」

對於人才培訓方面，台灣透過國發會、經濟部、教育部等跨部門合作研究各種做法，包括設立半導體學院，打造台灣成為半導體先進製程中心，未來發展重點包括材料供應在地化、技術自主化，挑戰性比較高就是外商設備在地化，以及先進封裝設備國產化。

●中國逾10省市全民造「芯」

中國安徽、江蘇、上海、浙江、北京、福建、湖北、湖南、陝西、重慶等10多個省市正進行全民造「芯」運動，截至本月1日為止，今年全國已開設7,021間半導體企業，去年新半導體企業也超過1萬間，動輒千億目標的集成電路產業規劃、遍地開花的半導體產業園區、各地政府設立的產業投資基金、紛紛上馬的半導體項目、名目繁多的補貼與獎勵是這場運動中各地的標準動作。

福建集成電路產業規模的目標是到2020年達到4,000億元人民幣（下同；約4,544億港元），同期江蘇的目標是3,000億元（約3,400億港元），上海的目標是2,000億元（約2,270億港元），陝西是1,200億元（約1,360億港元），浙江、四川、湖北、等地是1,000億元（約1,135億港元）。而據中國半導體行業協會統計，2019年，中國集成電路產業銷售整體收入為7,562.3億元（約8,590億港元）。

集成電路園區更是遍地開花，截至去年5月，全國已建成、在建和正在規劃中的半導體產業園區數量達67個。2018以後開工或規劃建設的園區數量達到37間，百億級別投資規模的園區佔比達到37%。這些半導體產業園區中，由政府作為建設主體的比例高達64%，由政府加企業作為半導體產業園區建設主體的比例為24%，園區對企業在資金、土地、稅收等方面大都提供了一系列優惠措施。

「現在有一個苗頭就是，常常會有些地方政府說，我這個城市還沒有12英寸（晶圓）線，某城經濟水平遠不如我，在IT行業的地位也不如我，為甚麼人有我無？於是各地紛紛上馬12寸線。」業界人士指出，由於半導體園區在全國遍地開花，但園區大都由地方政府規劃建設，缺乏整體統籌，一些園區會互相傾軋，地方政府之間為了引進企業可能在土地、財稅補貼、現金獎勵等方面開出過於優厚的條件，不排除一些企業會借此套利。

廈門半導體投資集團總經理王彙聯近日批評，各地發展半導體業產業盲目性很大，這實際上是對產業發展路徑的不尊重，不僅帶來了過度炒作和資源分散，也難以補齊技術短板，提升產業核心競爭力。他說：「招商引資並不適合這一產業，各地不能以招商引資的路徑來投入半導體產業，這樣不僅會浪費巨大的人才物力和財力，而且容易上當。」

中央社／21世紀財經

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