鐵腕治疆｜澳洲智庫公開380個新疆再教育營位置 再證中共講大話

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）周四（24日）發表報告，綜合衞星圖片、逃亡者回憶及洩漏出的中國官方文件，發現新疆自2017年至今興建了至少380個監禁設施，包含再教育營、拘留中心以及監獄，並設「新疆大數據計劃」（Xinjiang Data Project）網站，公開再教育營的位置。

●再教育營周圍都有工廠

報告指出，在380個監禁設施中，有50%是安全級別較高的設施，專家認為，這可能代表新疆政府正逐漸停止使用安全級別較低的「再教育營」，將維族人轉往安全級別較高的監獄；至少有70個監禁設施正移除周圍的圍欄及其他監控設施，其中八個監禁設施已被棄用，而開始移除圍欄的監禁設施中，90%都是安全級別較低的「再教育營」。衞星圖片顯示，許多再教育營周圍都有工廠，顯示「再教育營」與強迫勞動有關。

●設喝酒基地逼穆斯林犯酒戒

此外，ASPI將380個監禁設施分成四個級別，第一級是保安最低的監禁設施，翻新已存在的建築物而成，建築物的周圍及內部大多有圍欄；第二級的規模比第一級大，通常是很多棟外觀一樣的建築物，估計用作關押維吾爾人與其他少數民族；第三級主要囚禁被新疆政府視為「危險分子」的人，設施大多被數層高牆、佈滿鐵絲網的圍欄與數個瞭望塔包圍，通常不包括看似工廠廠房的建築物；第四級的監禁設施則是傳統監獄，關押被正式判刑入獄的維吾爾族人，大多建造於郊區空地，附近通常會有第二級或第三級的監禁設施。

研究員魯澤（Nathan Ruser）指，證據顯示，中國聲稱新疆學員已從職業技能教育培訓中心畢業，來去自由的說法有出入，中國依然花費心機維穩，在2019年及2020年間都沒有遏止興建再教育營，他會持續追蹤新疆當地監禁設施的狀況，並隨時更新數據庫中的資料。

此外，自由亞洲電台報道，海外維吾爾網民之間最近流傳一些新疆庫爾勒被官方改成喝酒培訓基地的餐廳照片。有接受訪問的新疆漢族人透露，當地官方有專門部門負責引導不准喝酒的穆斯林男女犯禁飲酒，拒絕會被視為有極端主義傾向。

該名姓騰的受訪者表示，當局為了改變維吾爾族或其他新疆少數民族的文化風俗，把餐廳改成喝酒陪訓基地，逼穆斯林飲酒。

哈薩克斯坦人權活動家賽爾克堅表示，新疆伊犁哈薩克自治州烏蘇市烏蘇啤酒廠的成立，就是為了利誘穆斯林喝酒，每年會舉辦獎金豐富的喝啤酒比賽，吸引穆斯林男女喝酒。

而去年初，已有報道指新疆官方以「幫助貧困少數民族」為名，在農曆新年向穆斯林派發豬肉。

美國於9月14日宣佈禁止在新疆一系列以「強迫勞動」方式製造的產品進口。至本周二（22日），美眾議院又以高票通過《防止維吾爾強迫勞動法案》，要禁止所有新疆製商品進口，並要求美國總統每年點名制裁涉及新疆強迫勞動的中國官員。

中國外交部則否認侵犯人權的指控，並對美方通過法案感到強烈憤慨。

另外，據《環球時報》報道，有份為ASPI撰寫拘留營報告的公共倫理學者漢密爾頓（Clive Hamilton）及ASPI研究員周安瀾（Alex Joske），會按《出入境管理法》禁止他們入境中國。

The Guardian／德國之音／自由亞洲電台

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