聯合國75年｜習總晤聯國秘書長指不想稱王 暗批美「搞單邊主義必失人心」

中共總書記習近平昨晚（23日）在北京以視像方式，與聯合國秘書長古特雷斯會談，會上還有主管外事的中央政治局委員楊潔篪和外長王毅列席。習近平再次不點名批評美國：「搞單邊主義和霸權必失人心。」

●習近平：世界只有一個體系、一套規則

習近平指出，世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一套規則，就是以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則。他說：「疫情也放大了全球治理體系中不適應、不匹配的問題。各方應該思考如何加以完善，而不是推倒重來，另搞一套。」他又強調，當前武漢肺炎疫情還在全球蔓延，全球抗疫不能鬆勁，中方願意毫無保留同各方分享經驗做法，並繼續向有需要的國家提供支持和幫助。

習近平又指，中國從不搞意識形態對抗，從不主張脫鈎，從不想稱王稱霸。他說：「我們想得最多的，是讓14億中國人民過上更好的生活，為人類作出更大貢獻。但是，我們也不會坐視國家主權、民族尊嚴、發展空間受損，會堅定維護自身正當權益，維護國際公平正義。」

他又指，各國互聯互通，命運休戚與共，要超越國家、民族、文化、意識形態界限，站在全人類高度，推動構建人類命運共同體。習強調，中國既加強自身生態文明建設，也主動承擔應對氣候變化的國際責任，努力呵護好人類共同的地球家園，積極同各國一道打造「綠色絲綢之路」。

古特雷斯則稱，當前世界面臨武漢肺炎疫情、氣候變化等諸多危機和挑戰，更加需要多邊主義，更加需要國際合作，更加需要強有力的聯合國。他還稱讚，中國在維護世界和平、促進共同發展方面發揮著重要作用。

他說：「我高度讚賞習近平主席日前在聯合國大會上宣布中國在踐行多邊主義、應對氣候變化、促進可持續發展等方面提出的一系列重大倡議和舉措，支持中國推動共建『綠色絲綢之路』，支持中國同非洲和發展中國家深化合作。聯合國希望同中國繼續加強合作，期待中國發揮領導作用。我相信中國完全有能力實現自身發展並為世界作出更大貢獻。」

●《人民日報》批評美國政客將疫情政治化

官媒《人民日報》今早發表評論，再次批評「美方出於一己私利，蓄意在聯合國挑起對抗、製造分裂，不得人心，更不會得逞」。文中指，一手放任武漢肺炎病毒傳播，一手散佈「政治病毒」，這就是美國一些政客日復一日的抗疫劇本。

官媒批擊美國政客將疫情政治化、污名化，還引述世衞秘書長譚德塞的警告，指用疫情來謀取政治得分，如同玩火；連美國國會眾議院近日都通過決議，譴責與武漢肺炎疫情有關、針對亞裔美國人的種族主義行為，指出將病毒稱作「中國病毒」助長針對亞裔的污名化行為，呼籲所有政府官員譴責反亞裔情緒，調查有關仇恨犯罪。

最後，評論指：「靠冷戰思維，以意識形態劃線，搞零和遊戲，既解決不了本國問題，更應對不了人類面臨的共同挑戰。」

新華網／《人民日報》

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