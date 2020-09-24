端點星義工言論「有罪」 官派律師稱無法做無罪辯護

經常上載及備份內地被刪的文章，4月時被公安帶走的內地志願組織「端點星」義工陳玫與蔡偉，家人近日接獲通知，指法院已正式起訴他們「尋釁滋事罪」。蔡偉的父親蔡建禮表示，官派律師認為蔡在「端點星」網站上的言論有罪，不可能作無罪辯護；警方則指家屬的表現會寫入案卷中，令他誤以為配合當局會有好結果。

今年武漢肺炎期間，內地微信、微博等平台出現大批刪除報道的文章。90後青年陳玫與蔡偉在創辦「端點星」網站，備份逾百篇與疫情有關的文章，包括紀念最先披露疫情的武漢中心醫院眼科醫生李文亮的報道。兩人在今年4月被帶走，家人6月接獲通知，指兩人已「自願申請法律援助」，各自獲派兩名律師。

蔡偉的法援律師為北京市東環律師事務所的劉南征與方志，蔡建禮一直要求解聘他們，但不成功。他表示，用不了自己的律師，唯有希望官派律師在「案子上不使壞」，不過事與願違。「要求她（律師）為我孩子向檢察院遞交取保候審的申請，她沒有做，今天要求她向法院申請緩刑，她說不可能。要求她告訴我案件的詳細情況，她說她是有紀律的，案件詳情是秘密，不能告訴我。」

過去三個月，都是蔡建禮主動打電話給官派律師，他在八月曾前往北京與對方見面，但談了40分鐘都得不到任何信息：「（律師）不講關於案子的事情，不入正題，其他事情東拉西扯，他們敷衍家屬，甚麼也沒有透露。」蔡又稱：「我要求他進（端點星）網站去看，我兒子到底說的甚麼話犯罪。他說他不會翻，要找人學翻牆，結果到現在都沒有告訴我，我兒子說了甚麼話犯罪。」

蔡建禮是從北方到深圳打工的農民工，大半生都無遇過類似的政治迫害事件。他稱一直不知道在北京的兒子在做網站、公益服務，出事以來保持低調，不願得罪當局。因逐漸對官派律師感到失望、痛恨，上月才學懂開設Twitter、寫控訴信，為兒子發聲。

「主要是以前警察我們說，家屬的表現會寫到案卷裏，我對外說會害了蔡偉。他們還說，蔡偉本質上是一個單純善良的好孩子，他們主要是挽救他、教育他，不是非要他坐牢，常常跟我們說案子都在朝最好的方向發展。說不定蔡偉哪天就回來了，讓我們相信他們，抱有信心。現在看來都是騙我的。」

《蘋果》記者

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