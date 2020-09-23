中印角力｜中國黑客攻擊印度衞星系統 ISRO: 他們失敗了

美國一份報告指控，中國曾在2007到2018年間向印度的衞星通訊系統進行多次網絡攻擊，印度太空研究組織（Indian Space Research Organisation, ISRO）證實曾遭到攻擊，但強調相關系統獨立運作，目前並未受損，「中國人可能嘗試過（網絡攻擊），但失敗了」。

位於美國的中國太空研究所（ US-based China Aerospace Studies Institute）發表一份長達142頁的報告，指出中國曾於2017年對印度衞星通訊系統的電腦，進行網絡攻擊，以破壞印度的衞星通訊系統。報告還指，中共解放軍正持續對印度採取全面網絡戰的新技術，包括對國防、石油和天然氣、能源（包括核能）、太空等關鍵部門基礎設施進行數據操縱、政治干預和影響。

不過，《今日商業》（Business Today）等印度媒體周三（23日）報道，印度太空研究組織主席席萬（K. Sivan）否認有影響ISRO數據或運作的網絡攻擊實例出現。

席萬坦承，過去幾年，以ISRO為目標的網絡攻擊持續存在，但ISRO的系統迄今未有受損；印度有一套獨立的網絡系統，這套網絡系統沒有連結到包括網際網絡等公共網絡系統，從而確保系統的安全。

ISRO內部人士也告訴《印度時報》（Times of India），多年來確實一直有針對印度太空與衞星系統的網絡攻擊，但無法查明網絡攻擊的來源，不過網絡威脅已解除。

ISRO的資深科學家也說：「我們已經建立警報系統，我們認為我們從未受到過威脅，中國人可能嘗試過，但失敗了。」

印度在拉達克（Ladakh）的邊防部隊，6月15日晚上遭到解放軍持「狼牙棒」趁夜偷擊，導致20人喪生。這次襲擊後，印度各界更加關注中國透過各項領域對印度的滲透與破壞，包括：以金錢收買印度政界人士、智庫和學者，印度朝野兩大黨最近互相攻擊對方收取中國的獻金。

此外，由於中國軍方旗下的網軍經常攻擊民主國家的網絡和基礎建設電腦系統，竊取機密與具影響力者的個人資料，印度也關注到中國透過資訊科技竊取印度公民的個人資料，以及透過網絡攻擊印度水電等基礎設施及太空通訊等設備，並著手採取反制措施。

中央社／《今日商業》/《印度時報》

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