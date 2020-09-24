武漢肺炎｜中國官方稱經濟穩步復蘇 美調查機構踢爆：僅沿海富裕地區明顯增長

儘管中國政府及官媒近日不斷宣稱，內地經濟經歷武漢肺炎疫情後正穩步復，但美國獨立調查機構「中國褐皮書國際」（China Beige Book International）今日發表的調查則指，中國僅有富裕的沿海地區經濟明顯增長，其餘多數內陸地區的復蘇疲弱。

「中國褐皮書國際」在8月13日至9月12日，對中國3,300多家企業進行調查，結果顯示，中國大企業，和位於上海、北京及廣東大沿海地區的公司都在快速復元，但內地大多數公司所在的其他地區，經濟復蘇趨勢卻疲弱得多。

分析發現，中國所有地區的第3季營收和利潤，和去年同期相比都出現兩位數下跌，內陸地區大多數省的產量和訂單，都出現季度下降。

不過，該調查亦指出，內地的就業狀況在第3季有大幅改善，每個地區的勞動市場表現都比第2季為佳，其中製造業招聘人數增長最快，零售業則是銷量和價格增長最快。而沿海地區的職位招聘仍最強勁，如上海的就業增長，幾乎是許多內陸省份的兩倍。

「中國褐皮書國際」常務董事Shehzad Qazi指出，武漢肺炎疫情對中國服務業的打擊仍然相當明顯，消費者若非不相信疫情受到控制，服務業增長將受到更大衝擊，與房地產企業相比，服務業企業被拒絕貸款的可能性多出兩倍。

中國財政部長劉昆日前在一個國際視象會議上表示，中國疫情得到有效控制，經濟穩步復甦，第二季度經濟增長達到3.2%，中國將繼續增強宏觀政策實施，全面落實積極的財政政策、穩健的貨幣政策和就業優先政策。

CNBC/ 台灣《自由時報》

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