恒大疑爆煲｜許家印曾擁3,309億身家當首富 年青時挖糞做肥料

恒大集團主席許家印，1958年出生在河南周口農村，母親在他8個月大時病死，家中只靠祖母做酸醋，父親種樹斬樹為生，家族貧困。到他長大後，幾乎做遍了所有的農村工種，下地鋤田，開拖拉機，甚至在生産隊裏挖糞做肥料。

許家印在1978年高考成績不錯，進入武漢鋼鐵學院，其後再分配到河南省的舞陽鋼鐵公司。武鋼是大型國企，他主動到最前綫廠房工作，當時學鋼鐵大學生比較少，所以受到重視。他一年後升爲廠房副主任，再後來做了主任。在1992年，許家印已在武鋼擔任7年主任，當時34歲的他南下深圳，在中達貿易公司工作。

在1994年，許家印在中達的支持下，於廣州成立鵬達房地産公司，在銀行借到2,000萬人民幣（下同，2,282億港元）啟動資金，取得當時一個名為珠島花園的地産項目。珠島花園不同廣州其他單位，屬於小單位，但許家印看中賣得出奇地好，轟動一時。這單生意，為中達賺到超過2億元（約2.27億港元）。

許家印在1997年成立恒大地產，當年亞洲金融危機，成為許的機會。當時不少廣州房地產公司不敢投資開發新樓盤，恒大地產隨即大舉攻佔市場，第一個地產項目是金碧花園，看準買家想「低價入市」的心態，結果一天之內，樓盤為恒大進賬億元。金碧花園首期開盤成功之後，恒大又連續開發出了金碧花園二至五期，使金碧花園成爲名噪當地的「中國著名城鎮化社區50佳」。

恒大之後一鼓作氣，又成功開發金碧華府、金碧禦水山莊、金碧彎等10多個名盤，創下了同期開發的驚人紀錄，創下了中國房地産開發的一大奇迹。

恒大在2008年起已經想在香港上市，引入周大福企業、科威特Global Investment House、美林及德意志銀行的資金，籌集39億港元，在2009年再次啟動上市計劃，計劃集資60億元，於11月5日正式香港上市，當時招股定價為每股3.5港元，今日收市報15.22港元。

許家印長期都是胡潤中國富豪榜頭十位，在2017年更以2,900億元人民幣（約3,309億港元）的資產成為中國首富，超越馬雲及馬化騰。根據最新2019年胡潤百富榜，許家印以2,100億人民幣（2,396億港元）的財富，排名第三。

綜合報道

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