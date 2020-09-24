美眾院通過禁疆產品進口

新疆人權議題近日因迪士尼電影《花木蘭》爭議再次引發關注。美國眾議院周二（22日）高票通過《防止強迫維吾爾人勞動法》，假定新疆生產的所有產品均涉及強迫勞動，全面禁止所有來自新疆的產品入口美國。

假定所有產品涉勞役維人

該份由參眾兩院十多名共和、民主兩黨議員今年3月聯署推出的法案，訂明除了美國海關與邊境保衞局（CBP）列出的例外貨品，所有部份或整體在新疆製造的商品，將被視為強迫勞動下的產物，法案生效日120天起不得再進口至美國。法案亦要求美國總統，在法案生效180天內及往後每年，點名涉及強迫新疆維吾爾族、哈薩克族及其他穆斯林少數族群勞動的人士，包括中國官員在內，或是違法進口新疆強迫勞動商品的人士，對相關人等實施凍結資產等制裁措施。

眾議院周二以406票支持、3票反對通過法案。眾院版法案通過後，須待參議院通過共和黨參議員魯比奧提出的對應版議案，法案之後送交美國總統特朗普簽署生效。有報道指，新疆是中國主要棉花產區，法案一旦生效，中國大部份輸美棉花產品可能被禁。有團體表示，每五件在美出售的棉布服裝就有一件來自新疆。

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會點名批評美國眾院，炒作新疆的強迫勞動問題，稱已向美方提出嚴正交涉。

此外，彭博社周三報道，雖然加州一名法官早前頒令阻止美國商務部對騰訊集團旗下WeChat應用程式的禁令生效，但美國傳統石油巨頭雪佛龍（Chevron）已要求旗下全球員工，刪除工作手機上的WeChat程式。美聯社