恒大疑爆煲｜欠債夠買4.1萬個太古城單位 末日博士羅家聰：中央或促債權人唔好追債

恒大集團傳出陷入財務危機，截至今年6月底的有息負債達8,355億元人民幣（約9,475億港元），今日（24日）更有消息指，恒大已向廣東省政府求救協助重組。廣東省在亞洲金融風暴後，亦出面拯救當時廣東省窗口公司粵海企業，解決債務違約風險。有「末日博士」之稱的經濟學家羅家聰對《蘋果》分析指，如果今次恒大事件屬實，地方政府亦可能面對資金流問題，未必能拯救，但恒大一旦爆煲將形成極大社會經濟問題，中央政府或許會要求債權人不追債，又或要求他人購入等長官吩咐的方式，解決問題。

羅家聰認為內地房地產企業很可能要靠樓市不斷攀升，才能撐住負債問題。地產要完成興建才能賣樓，即是先付錢後才收回資金，形成利潤。他說：「由佢起樓去到賣，中間可能有三四年，市場變化及政策變化都係風險。如果下下去到盡，你見到佢（恒大）早一兩年股價急升，當然投資好多，但先決是世界不能變，一逆轉就會死火。 」他指出，現時疫情賣樓減少，近月七折賣樓，證明市場萎縮，收益最少減了三成。他指出恒大過去開出高息債，反映公司可能欠缺金錢。

內地對上一次出現重大的資產重組，是亞洲金融風暴時，廣東省窗口公司粵海企業債務違約風險，被揭發資不抵債91億港元。當時由現任國家副主席、時任廣東省常務副省長的王岐山出面，一方面政府注資，一方面要求債權人削債及同意重組，最終粵海渡過難關。

今次恒大流傳欠債8,355億人民幣，羅家聰認為如果今次恒大真的出現問題，地方政府未必能注資。他說：「地方政府現時未必很有錢，地方政府同地產商關係可能千絲萬縷，政府出地，地產商起樓，賣了之後大家一齊肥（賺錢）。在過程中政府可能都與地產商關係密切，同樣是利益集團，甚至有份炒埋一份，佢哋面對的問題可能同地產商無分別，如果地產商現金流有困難，我相信政府一樣有。」加上省政府無空間印銀紙，他相信注資的空間有限。

不過，恒大是中國頂級的集團，一旦爆煲將會造成嚴重的社會及經濟問題。羅家聰估計中國政府可能透過要求債權人不追債，又或要求買家繼續購入恒大等方式，解決問題。「注資去救係非常美式的方法，相信中國可能會用長官意志，吩咐的方式處理問題。」他說。

根據財經雜誌《全球金融》（Global Finance）5月26日的報道，恒大在全球十大負債企業榜中，以1,000億美元（約7,800億港元）長期債務排名第6，第1則是負債1,472億美元（約1.14萬億港元）的美國電訊公司AT&T，第2位則是負債1,144億美元（約8,923億港元）的車企福特。所以如恒大如外傳所指最新欠債約1,230億美元（約9,594億港元），則會超越福特，晉身負債企業榜的第2位。

即使如此，恒大現時的欠債，相對2008年金融海嘯中國際性投資銀行雷曼兄弟因欠債約6,130億美元（約4.78萬億港元）紀錄，相距仍很遠。

至於8,355億元人民幣究竟是甚麼概念？以9月太古城成交的一宗海景花園3房單位交易作比較，該個實用面積1,015平方呎的單位成交價為2,283萬港元，8,355億元人民幣便可以購入41,775個同類的太古城3房單位。

《蘋果》記者

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