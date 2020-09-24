12港人送中｜嚴文謙被指已聘2官派律師 家屬委託律師：完全是騙人

12名港人涉嫌偷越國（邊）境罪被拘留在深圳已逾月，受家屬委託、代表其中一名港人嚴文謙的內地律師今早到鹽田公安分局，當局以當事人已另聘兩名律師為由，拒絕會見。不過該律師其後到深圳市法律援助處得知，嚴文謙的法援案昨天才獲受理，而且只指派了一名法援律師，與早前保安局長李家超的說法有重大矛盾。律師質疑，當局是在他到公安局要求會見後，才匆匆安排法律援助，批評公安「完全是騙人」；目的是阻止家屬委託的律師代理案件。

消息指，該名律師負責協助21歲大專生嚴文謙的案件。他早上到鹽田公安局遞交辯護文件，但當局以嚴已委託兩名律師為由，拒絕為他安排探視。律師之後到深圳市法律援助處查詢，獲悉援助處在今天（9月24日）才受理案件，而且只是指派了一名律師，負責指派律師的是一名吳姓法援主任。律師質疑，當局在他早上到鹽田公安局後，才匆匆為案件安排受理主任和律師，公安表示有兩名律師的說法「完全是騙人」。

另一名家屬律師批評，深圳警方「謊話連篇」，所謂的官派律師只是阻擋律師介入的借口。《蘋果》記者嘗試致電吳姓主任的手機，結果均被拒接。

根據內地《刑事訴訟法》，被扣留人可以委任最多兩名律師任辯護人。至今共有10名受家屬委託的律師遭看守所拒絕會見，拒絕的理由一直是當事人已另外委託兩名律師。保安局長李家超早前接受訪問時表示，12港人已從當局提供名單中，各自「揀選」了兩名律師。

另外，家屬委託的律師亦曾經嘗試聯絡鹽田公安分局案件的經辦警官莊俊明，但「對方的電話無故被屏敝」，無法接通。

《蘋果》記者

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