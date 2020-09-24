中澳交惡丨中國禁兩澳洲學者入境 涉污衊中國反華

中國官媒《環球時報》報道指，以《出入境管理法》禁止兩名澳洲「反華」學者入境，包括公共倫理學者漢密爾頓（Clive Hamilton）及澳戰略政策研究所研究員（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）周安瀾（Alex Joske）。

報道指，漢密爾頓多次污衊中國以公開訊息及黑客手段竊取情報，又炒作所謂「中國影響及滲透澳洲」，鼓吹美國和西方國家應採取有效措施強硬回應。

周安瀾則被指是澳洲反華輿論旗手之一，指他頻頻污衊中國大學對外合作是為「軍事目的」，聯同當地記者炒作「中國間諜」王立強案。

另外，澳洲兩星期就新南威爾士省議會滲透案注銷兩名華裔學者簽證，指兩人與涉案的工黨議員莫斯爾曼（Shaoquett Moselmane）的華裔員工張智森有一個微信通訊群組。

《蘋果》記者正聯絡漢密爾頓及周安瀾，至發稿時仍未有回應。

●中國外交部：主權內事情

外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上被問及事件時，未有解釋兩人被拒入境的原因，但聲稱是否批准外國人入境「完全是中國主權內的事情」，聲稱「反對打着學術幌子，傳播虛假信息，蓄意抹黑攻擊中國和危害中國國家安全的行為」。

當被問及澳洲早前以「國家安全憂慮」為由吊銷兩名中國學者的簽證，汪文斌聲稱目前中澳關係「面臨困難」的原因，是澳洲當局「屢屢在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上採取錯誤言行，對中澳間正常的交往與合作無端設限」，他向澳洲提醒，應「摒棄冷戰思維和意識形態偏見，客觀理性地判斷」。

《環球時報》

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