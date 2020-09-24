共機擾台丨戰機清晨掠過台北傳巨響 雙十國慶預演嚇怕市民

今早清晨，台灣新北、台北市民被巨響嚇醒，有人開窗查看後發現天空有戰機穿梭，驚問：「阿共（中共）來了嗎？」台灣國防部澄清，雙十國慶至，參演的空軍今日清晨首次預演，雷虎小組AT-3教練機及F-16戰機分別以三機編隊，通過台北市區上空。

共機近日頻繁擾台，台海局勢緊張，觸動市民神經。在國防部回應前，不少台灣網民在社交媒體問「到底發生了甚麼事？」有人留言「今天早上我終於體認到空軍基地附近民眾的聲音了，音爆聲！」、「沒睡，聽到聲音走出陽台看到好幾台（戰機）」、「肥宅我嚇醒了」、「6:40-7:00之間有看到1架幻象戰機飛過中正橋上空」、「早上有聽到蠻大聲的」、「應該是國慶預演」、「免驚啦，那是中華民國空軍！」

國防部所屬的國防部發言人Facebook回應，近期台軍的戰機、直升機將會持續飛越台北市上空，是配合今年國慶活動的預演，還請市民期待軍人空中表演。

台灣《蘋果新聞網》

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