TikTok美國業務出售計劃踏進關鍵時刻。TikTok母公司字節跳動昨宣佈，已向北京市商務局提交技術出口許可申請，中國商務部亦證實收到申請，強調將按相關規定和程序，依法依規處理。

字節跳動昨宣佈，根據《中華人民共和國技術進出口管理條例》和《中國禁止出口限制出口技術目錄》規定，已經向北京市商務局提交了許可申請，正在等待北京市商務局的決定。據報，字節跳動、甲骨文和美國零售業巨頭沃爾瑪將成立名為TikTok Global的新公司，接手TikTok美國與全球大部分的業務。字節跳動周一表示，當與甲骨文和沃爾瑪組成新公司TikTok Global後，它將擁有八成股權，而TikTok Global 將成為其附屬公司。但甲骨文同日指出，字節跳動在TikTok的股權將分配給其投資者，指字節跳動在TikTok Global 中沒有權益，令出售計劃存在隱憂。

要求美撤禁下載令

此外，美國總統特朗普8月初簽署行政命令，禁止美國個人及企業與TikTok及微信海外版WeChat交易，美國商務部繼而公佈由本月20日起，禁止包括Apple與Google等美國的app商店提供TikTok下載。由於出售TikTok美國業務洽談有進展，商務部准許禁令延後一周，即本周日才生效。TikTok周三入稟法院，要求禁止該命令。

路透社/《華爾街日報》