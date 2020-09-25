中國政府在去年12月曾稱新疆「培訓學員已全部結業」，不過說法被揭不實。澳洲戰略政策研究所（ASPI）公佈「新疆數據計劃」研究結果，發現在去年12月後，新疆至少61座已存在的監禁設施動工建造新的設施。參與製作這份報告的澳洲新疆議題專家雷國俊（James Leibold）稱，希望數據庫能夠說服全球各國對中國政府採取更多反制措施。

根據「新疆數據計劃」研究，自2017年起統計出超過381座拘留營，數字比對上一次調查，至少多了100座。研究人員按拘留營的規模及設施，分為四大等級。第一級屬最低級保安，約108座，保安級數不高，但建築物的周圍有圍牆及圍欄，入面有籃球場及乒乓球場等。官媒曾稱營內人士可以在周末離開回家，研究相信中國近年帶領外國大使及記者前往的「再教育營」，是此類第一級的拘留營。

澳研究所公開數據冀國際施援

第二級大多用來關押維吾爾人與其他少數民族，約有94座，入面有教室，多與工廠及倉庫相連，相信亦與外界指摘的「強迫勞動」有關。研究認為此類仍然是中共希望「再教育」維吾爾人多於永久拘留。

第三級是中高級保安拘留中心，約有72座，相信是拘留一些情節嚴重的維吾爾族人。第三級監禁設施不包含貌似工廠廠房的建築，外面大門長期有人駐守，澳洲研究員認為代表不欲此類維吾爾人接受職業培訓。第四級則是最高級，約107座，屬於傳統的監獄，相信被困人士部份以年計被扣。

主導研究計劃的研究員魯瑟 （Nathan Ruser）稱，中國政府一直指「再教育營」已不存在，但今次研究顯示新疆政府在2019年與2020年仍持續投資建造新的監禁設施。自從2019年12月以來，新疆至少在61座已存在的監禁設施上，動工興建新設施。這61座新拘留營，超過一半都是高保安級數，相信這代表了新疆政府正逐漸停止使用安全級別較低的「再教育營」，並將監禁人員轉往安全級別較高的監獄。

雷國俊透露，ASPI希望透過今次資料庫，令之前被關押的維吾爾人，認出再教育營的確切地點，令他們的證詞更具體可信。他說：「我們仍不知道很多發生於營內的事，我希望這個數據庫能夠提供更多證據，證明中國共產黨如何在新疆推動這些侵犯人權的事。我也希望這個數據庫能夠說服全球各國的決策者能對中國政府採取更多反制措施。」

建「喝酒培訓基地」逼破戒

此外，飲酒在伊斯蘭教法當中是不允許的，但網上流傳新疆一處餐廳被改作喝酒培訓基地，海外穆斯林稱中國當局想藉此滅絕少數民族文化。日前美國亦制裁中國在新疆拘留營的問題，國會眾議院通過《防止強迫維吾爾勞動法》，限制從中國進口強迫勞工生產的產品。中國外交部發言人汪文斌回應指，新疆事務純屬內政，所謂「強迫勞動」問題完全是西方機構和人員憑空揑造的謊言。澳洲戰略政策研究所