佛山一番街｜山寨澀谷暗藏穿崩位 日本達人：抄襲到個空殼內裏沒靈魂

「好想去日本！」熱衷於外遊的港人，在武漢肺炎疫情下或許不難聽到身邊朋友經常發出如此「悲鳴」。不過，居住在廣東佛山市的民眾，近日即使不能出國，也能體驗遊日感覺，事關佛山市直接將整條東京澀谷六丁目「一番街」移植到當地，街上滿滿的日文招牌、紅綠燈、巴士站等都「抄」得似模似樣，有不少內地年輕人更特地穿上日本校服和Cosplay服飾前來「打卡」。不過，只要仔細一看，就會發現停在路上的日本的士竟然不是右軚，可謂一大「穿崩位」。日本旅遊作家林慧美對《蘋果》表示，驟眼看來，佛山「一番街」的確可以假亂真，但山寨景點只是抄襲到一個空殼，內裏沒有靈魂，特定的社會環境與文化根本「山寨」不來。

這條「山寨」一番街，位於佛山市南海區金沙洲，近日成為許多內地網民「打卡」的熱點。據曾經到過該處的網民形容，佛山「南海一番街」位於兩座高樓之間，總長約100米，日式招牌林立，但上面所寫的日文幾乎都是動漫遊戲作品，如《ONE PIECE》、《名偵探柯南》、《新世紀福音戰士》等出現過的地方或店舖名字。置身其中，的確有一種恍如遊覽東京澀谷的感覺。

事實上，網上近日充斥不少佛山「南海一番街」的畫面，其中居住在佛山市從事汽車用品製造工作的舞川老師（@dancingriver），也親身到現場探訪，並在Twitter發文描述所見。

舞川老師指，他發現許多喜好Cosplay的年輕人在該處拍照，「可見日本流行文化在中國年輕世代是多麼的盛行」。他還在一間「藤原豆腐店」外自拍。而「藤原豆腐店」就是《頭文字D》主角藤原拓海的家經營的豆腐店。

舞川老師又謂，該處的巴士站、的士站及停車場等都真實呈現澀谷六丁目的面貌，並指幾乎可以假亂真。而他以前是東京都營巴士路線的常客，當看到由澀谷到新橋的「都06」巴士站牌，亦難掩興奮地站在站牌旁合照。

不過，也有網民表示，只要仔細一看，就會發現停在路上的日本的士竟然不是右軚，可謂一大「穿崩位」。也有網民指，只要看到地上的垃圾，就知該處根本是中國。

日本旅遊作家林慧美表示，近日在Facebook看到有很多佛山「南海一番街」洗版，「但我覺得click入去睇嘥咗我嘅時間，快速咁睇咗十幾張相，但我冇仔細睇啲招牌，驟眼看來都似，睇咗『停車』嗰個字係做得似嘅，因為始終都係山寨，我梗係睇正貨啦。」

林慧美不諱言，部份中國人喜歡日本，「但係佢哋係鍾意日本嘅物質，唔係文化囉。」過往，內地也山寨不少外國著名景點，「有呢樣嘢其實唔奇囉」，而山寨景點只是抄襲到一個空殼，內裏沒有靈魂，特定的社會環境與社會根本「山寨」不來。

「我覺得所有根基都喺文化、風土裏面，我當比薩斜塔copy去第二度，其實都係得個殼。」林慧美笑言，如果內地人想暫時以視覺效果「慰藉」一下也未嘗不可，但這情況未必能維持下去。

居港13年的日本人Lena則指，「南海一番街」看起來很有趣，如果拆開每一部份像真度頗高，但以商業街整體來看則有點不同，「因為唔會咁密集……（招牌）有一、兩個睇嚟怪怪地，但都ok接受到。」Lena坦言，只是佛山一個景點目的地，她不會選擇到訪當地，「因為我都唔係animation fans（動畫迷）。」

《蘋果》記者/ 台灣中時電子報/ 微博

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