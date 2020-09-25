近兩年以「去中心化」方式備份內地互聯網被刪除文章的網站義工陳玫和蔡偉，今年4月被指涉嫌「尋釁滋事」遭北京警方帶走，事隔五個月被檢察院以此罪名正式起訴。蔡父蔡建禮表示，官派律師認為蔡偉在「端點星」網站上的言論有罪，不可能作無罪辯護；又投訴被警方誤導指家屬的「表現」會被寫入案卷中，令他誤以為配合當局會有「好結果」。

陳玫和蔡偉2018年4月利用開源平台GitHub架設「端點星」網站，號召公眾協作參與抵抗網絡審查，兩年來收錄了數百篇在微信、微博等平台因網絡審查被刪除的文章，主題包括北京市政府驅逐低端人口、中國「MeToo運動」、深圳佳士工人維權事件，以至今年武漢爆發疫情及疫情「吹哨人」李文亮的事迹等。今年4月19日，兩人和蔡的女友小唐三人被公司帶走並被監視居住，家人6月接獲通知，指陳、蔡兩人已「自願申請法律援助」，各自獲派兩名律師。

官派律師敷衍不作為

蔡父蔡建禮表示，一直希望自聘律師，但要求解聘兩名官派律師未果。「要求她（官派律師）為我孩子向檢察院遞交取保候審的申請，她沒有做；要求她向法院申請緩刑，她說不可能；要求她告訴我案件的詳細情況，她說她是有紀律的，案件詳情是秘密，不能告訴我。」他謂8月曾赴北京與官派律師見面，但談了40分鐘都得不到任何訊息：「不講關於案子的事情，不入正題，其他事情東拉西扯，敷衍家屬。」

蔡又稱：「我要求她進（端點星）網站去看，我兒子到底說的甚麼話犯罪，她說不會翻，要找人學翻牆，結果到現在都沒有告訴我，我兒子說了甚麼話犯罪。」

父誤信家屬表現影響判決

蔡建禮是從北方到深圳打工的農民工，一直都不知道在北京的兒子在做網站和公益服務，出事以來保持低調，不願得罪當局。因為逐漸對官派律師感到失望、痛恨，上月才學懂開設Twitter、寫控訴信，為兒子發聲。「以前警察對我們說，家屬的表現會寫到案卷裏，我對外說會害了蔡偉。他們還說，蔡偉本質上是單純善良的好孩子，他們主要是挽救他、教育他，不是非要他坐牢，常常跟我們說案子都在朝最好的方向發展。說不定蔡偉哪天就回來了，讓我們相信他們。現在看來都是騙我的。」

另外，「十一」將至，北京市包括國家信訪局等信訪部門近日全部清場，嚴禁訪民滯留北京，不少訪民被各地方政府和公安抓捕，被限制人身自由。多年來因為北京順義區房屋被徵地強拆不滿補償的訪民張德利，日前剛從被關押了近50天的看守所出來後，近日又被不明人士看守限制人身自由。

《蘋果》記者