京女虧空$818萬喪買Hermès、LV 逾60件名牌貨遭法院充公拍賣

Hermès、LV、Celine、Chanel等60多個名牌手袋首飾，今日出現在北京東城法院，準備由專業評估機構定價後進行司法拍賣，以追繳東城區退休幹部休養所王姓出納員（20歲）的貪污所得。

1990年出生的王女擔任出納員時虧空逾720萬元人民幣（下同；約818萬港元）公款，2019年3月，因涉嫌貪污罪被東城區監委留置，同年9月被開除公職。2019年12月，被東城區人民法院判處有期徒刑12年，罰款100萬元（約113萬港元），她的720多萬元違法所得正在被追繳。2017年11月，王女通過公開招聘的方式，入職了這間幹部休養所，擔任出納員，截至2019年2月，僅僅1年3個月時間，她利用職務便利，偽造報銷申請，騙取休養所大額存款，用於個人奢侈消費。

據報，王女在入職後不到一個月，就開始虧空、騙取公共財物。一年多的時間，她虧空公款用來購買奢侈品、給遊戲充值等，基本上揮霍一空。「不停地逛，不停地買，根本不考慮價格。」王女在審訊時透露，錢來得太容易，花起來也不心痛，一件衣服6.4萬元（約7萬港元），一個手袋超過20萬元（約22萬港元）。買完了，必得拍照發到朋友圈「放閃」，看着好友們的羨慕、追捧，王女心理上獲得了巨大滿足。

此外，王女還沉迷網絡遊戲，每個月都會花3,000至5,000元（3,410至5,680港元）請其他玩家幫她升級，僅網絡遊戲一項，投入的錢就多達70多萬元（約79萬港元）。

在鑑定現場上，東城法院法官陳麗梅指出，隨着案件移交過來的這麼多奢侈品，法官們也是第一次見到，雖然手袋、手錶、珠寶包裝上都有品牌，但具體值多少錢，法官也不知道。因此，今天法院邀請專業鑑定師為這批物品進行初步估價。

鑑定師仔細觀察、觸摸這批證物，對手袋上的金屬配件工藝、面料質地及品牌的印字等進行判斷，從而確定這些手袋真偽，「第一步是先確定真假，畢竟如果是假的，那價格就是另外一回事了。」

《北京日報》

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