台中華鳥會反擊遭國際鳥盟除名 英文名稱「去中國化」改稱Taiwan

兩岸角力，勢成水火，還波及不涉及政治的生態保育組織。台灣中華鳥會日前拒絕更名，以及拒簽承諾不促進或倡導「台獨」文件而遭國際鳥盟（BirdLife International）除名。中華鳥會今天發表聲明，決定將學會的名稱從Chinese Wild Bird Federation（CWBF）更改為 Taiwan Wild Bird Federation（TWBF）以利國際辨識。

國際鳥盟為了進入中國大陸的保育圈，認為台灣中華鳥會的「中文名稱」會帶來風險，因而要求該會改名，還強迫中華鳥會簽署不承認台灣本身有合法政權的文件。中華鳥會拒簽後，國際鳥盟執行長甚至一度寫信給所有成員，指控中華鳥會將政治涉入保育工作。

台灣中華鳥會副秘書長呂翊維強調，中華鳥會始終都是保育組織，並且從未表達任何政治立場，但國際鳥盟片面要求該會簽署不合理的政治文件，並將該會視為風險，「我們請對方解釋到底是甚麼『風險』，對方也不公開回應，只跟我們說是基於聯合國跟英國的法規規定。」

中華鳥會於1996年加入全球最大鳥類保育組織「國際鳥盟」後，台灣政府長期都有資助國際鳥盟舉辦各式活動，中華鳥會的英文名稱從早期「R.O.C.（Republic of China，中華民國）」，後來改成「Chinese」，但易有混淆遂改成「Wild Bird Federation Taiwan」，但2008年疑受到來自中國大陸的壓力，國際鳥盟又將名稱問題拿出來討論，之後再度改回「Chinese」。

呂翊維表示，上周中華鳥會即針對被除名一事召開會員大會，由於變更英文名稱不需經過台灣內政部同意，便決定先行變更該會的英文名稱，以利提高國際辨識度。由於變更中文名稱的程序相對較為複雜，該會將待稍後會員大會討論後才作出決定。

台灣《自由時報》

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