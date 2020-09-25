國航客機急降｜乘客洗手間內死亡 目擊者：男子脖子上有像繩索的東西

今日上游新聞報道，9月23日由福建福州長樂國際機場飛往成都雙流國際機場的CA4230航班，在飛行途中客艙中出現緊急情況，航班於當晚9時29分備降長沙黃花機場，一名旅客送到長沙當地醫院後死亡。國航稱，警方已介入調查。

目擊者透露，涉事男子在洗手間自殺，脖子上有像繩索的東西。另一名乘客則說，飛機進入巡航高度後，機艙內出現緊急情況，當班機組立即參與到特情處置中，機上有醫務人員也加入到了搶救乘客的隊伍中，「期間半小時內,飛機從10,500米高度急速下降後備降在長沙機場」。

內地記者指中國國際航空官方數據顯示，9月23日的國航CA4230航班晚上8時10分從福州長樂國際機場起飛，晚間9時29分備降長沙黃花機場，9月24日凌晨零時27分再次從長沙機場起飛，並於凌晨1時57分在原定目的地成都雙流機場落地。民航信息系統的數據顯示，CA4230航班晚8時36分開始平飛之後，至晚上9時14分開始從7,025米的巡航高度下降，並於晚9時29分計劃外備降長沙機場。

9月25日，長沙黃花機場醫療急救中心證實，他們為9月23日當晚備降的國航CA4230航班提供了緊急醫療救援服務，「這名旅客後來被送到了長沙市第八人民醫院」。黃花機場附近的長沙市第八醫院急診科工作人員則證實，該名送院旅客最後因為自殺不治身亡，目前家屬尚未前往該院認領遺體。

綜合報道

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