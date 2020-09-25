新疆大學37年來再有漢族校長 左派學者:標誌性人事任命

新疆大學近日任命原副校長姚強為新一任校長，成為該校近37年來首名漢族校長。據知，前兩任的維族校長都傳因政治因素下馬。對於姚強上任，內地左派學者梅新育就在微博形容是「標誌性的人事任命」，有分析也認為事件反映維人被大量抓捕，令新疆維人人才凋零。

新疆大學周二（22日）召開幹部大會，新疆自治區黨委副書記李鵬新宣佈，新疆大學原副校長姚強升任新疆大學校長，姚強也成為該校自1983年以來，首名漢族校長。根據新疆大學官方網站，該校上一名漢族校長已是1978年上任的張東月，他的繼任人則為1983年上任的阿克木．加帕爾，此後都是由維人出任校長。

2010年，地理學者塔西甫拉提．特依拜擔任校長，至2017年被免，不久被捕，有傳他涉「分裂國家罪」。隨後接替他擔任校長的衞利．巴拉提上任新疆大學校長，至2018年7月離任，新疆大學校長一職也懸空兩年多。據知，新疆大學以往都是由維人任校長，黨委書記則是漢族，就像新疆自治區黨政一把手「漢維搭檔」一樣。翻查資料，姚強去年才「空降」到新疆大學，此前他為清華大學研究生院原院長。

一直關注新疆議題的左派學者梅新育在微博表示，今次是「標誌性的人事任命」，有人則回應「之前的校長落馬，估計就是兩面人」。新疆一直肅清所謂的「兩面人」，即被中共認為支持新疆獨立的黨員幹部、宗教人士或企業家等，不少新疆維族精英都因而被懲處，包括兩周前原自治區新聞出版廣電局局長古力先·吐拉洪都被指存在違紀問題下馬。新疆維吾爾自治區紀委監委近日通報，指要嚴肅查處兩面派、兩面人等問題。

澎湃新聞網／新浪微博

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