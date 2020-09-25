國家一級演員｜田蕤涉「趁醉撿屍」被捕 發微信：你喜歡和我接吻嗎？

內地國家一級演員田蕤，近日傳出涉嫌猥褻上海戲劇學院畢業生，已遭上海市公安松江分局立案逮捕。女受害人控訴田蕤邀她返家討論劇本，趁她醉倒時侵犯了她，事後還收到田的微信：「你喜歡和我接吻嗎？」估計對方不是初犯，呼籲其他受害女生挺身而出指證田蕤。

田蕤任職於上海話劇藝術中心，該中心負責演員宣傳的工作人員表示，目前尚未接到警方通知，現時正在核查相關情況。據報，田蕤是國家一級演員，曾獲得過第22屆上海白玉蘭戲劇表演藝術獎主角獎等獎項，曾在受害女子的母校上海戲劇學院教書。

在話劇界工作的受害者A女士憶述事發經過，今年8月31日，她與校友到田蕤的家中討論劇本，晚飯後醉倒，「我的酒量是『一杯倒』，喝多了我就趴在桌子上睡了。」後來，她模糊地記得被校友和田蕤兩人扶到了梳化上休息。

「不知道甚麼時候，田老師突然出現在我面前，問我想不想簽公司、當演員，我說我沒有想過，然後突然的，一切就發生了。」A女士稱當時曾作出反抗，而事發後當晚就收到田蕤的微信問道：「你喜歡我嗎？」「你喜歡和我接吻嗎？」A女士先是一愣，並回覆：「不知道。」田蕤說：「這也算是一種答案。」

通話錄音顯示，A女士哭訴說：「我和你那天才第一次見面，我對你怎麼可能有男女的喜歡？我那麼尊重你……」電話裏的「田蕤」給A女士提出多種職業規劃的選擇，讓A女士挑選，但她表示拒絕。

9月3日，A女士回覆田蕤的微信中寫道：「一閉上眼睛全是你趴在我身上的畫面，我哭醒好幾回，我已經失去睡眠了……我從那天晚上開始一直到現在，一次又一次的經歷着死亡……在我打這些字的時候我的整個身體都在發抖，我現在看到你聽到你聲音我就害怕……」田蕤曾給A女士撥打微信電話，但遭A女士掛斷了。此後田蕤發微信說：「初次見面就搞成這樣，實在不知道該說點甚麼……大家都喝了點酒，雖然沒喝多，但也不是啥光彩的事，你要是同意，我們聊一聊。終會找到辦法的。」

A女士訴說，在話劇圈子裏，田蕤是國家一級演員，曾獲得過第22屆上海白玉蘭戲劇表演藝術獎主角獎等話劇界含金量很高的獎項，在她心中是令人尊敬的前輩。案發後，A女士於9月2日在朋友的陪同下，選擇了報警。

根據A女士交出的2份上海市精神衞生中心的報告顯示，目前A女士處於重度焦慮和重度抑鬱症狀。A女士稱，與代表律師萬淼焱、楊青等人溝通後，她們認為根據田蕤的舉動，懷疑他不是初犯，「所以她希望有更多有過被田蕤性侵害的受害人與自己取得聯繫」。

紅星新聞

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